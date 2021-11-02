InClassica в Дубае: мировые звезды и молодые таланты

Международный музыкальный фестиваль InClassica называют крупнейшей музыкальной обсерваторией. Он привлекает самых ярких музыкантов со всего мира, покоряющих преданных поклонников и завоевывающих новую аудиторию.

Кит Армстронг, пианист и композитор:"Каждый раз, когда я выхожу на сцену и передаю в музыке то, что как-будто живет в моем воображении, я понимаю, что это самое приятное занятие. И в каком-то смысле это также самое полезное занятие, которое я когда-либо находил до сих пор".

Натали Линдо, Euronews: "Вы впервые в Дубае. Каково это для вас - делиться своей музыкой с людьми со всего мира?"

Кит Армстронг: "Это, вероятно, самая важная вещь в этом конкретном разделе художественного творчества, потому что музыка - это то, что происходит только тогда, когда у вас есть две стороны: кто-то создает музыку, а кто-то ее принимает. Это не тот вид искусства, который может существовать сам по себе. Так что на самом деле все зависит от людей".

InClassica - это объединение всемирно известных, признанных музыкантов с молодыми, свежими талантами в доступной и совместной форме. Одним из самых ярких событий стало выступление 20-летнего шведского скрипача, уже пользующегося популярностью.

Даниэль Лозакович, скрипач: "Я уверен, что живые выступления могут заставить людей думать по-другому и чувствовать по-другому. Это может стать для них вдохновением, если я заставлю их почувствовать те эмоции, которые композитор хотел выразить в своей музыке. И если они готовы слушать и чувствовать, это может стать прекрасным опытом, который они будут помнить, возможно, до конца своей жизни".

В заключительный вечер Гранд-финала прозвучал Концерт для скрипки с оркестром си минор Алексея Шора, композитора-резидента фестиваля.

Даниэль Лозакович: "Что действительно восхищает в его музыке, так это то, что она так мелодична и в ней так много прекрасных лирических пассажей и мелодий".

Международный музыкальный фестиваль inClassica организован Европейским фондом поддержки культуры и отмечает свое 10-летие.

Алексей Шор, композитор-резидент Международного музыкального фестиваля InClassica:"Это удивительная возможность услышать мою музыку в исполнении одних из самых ярких звезд и одних из лучших оркестров в мире. Это просто воплощение мечты".

На фестиваль, проходящий в Дубайской опере и на Арене Coca-Cola, съезжаются знаменитые музыканты и молодые таланты, многие из которых стремятся выступить перед новой аудиторией.

Максим Венгеров, скрипач, дирижер и профессор музыки: "Я выбрал этот инструмент, потому что это действительно близко. Знаете, если вы играете на виолончели, это довольно далеко от вас. Фортепиано - довольно далеко, а скрипка - рядом с сердцем, это как продолжение тела, а смычок - продолжение руки. Вот почему скрипка всегда напоминала мне человеческий голос, который я могу имитировать. И это стало одной из причин, по которой я выбрал этот инструмент, - за его красоту и возможности рисовать удивительные цвета".

После того, как 37 солистов, 12 дирижеров и семь оркестров просто поразили публику в Дубае, 10-й фестиваль завершился на высокой ноте.