Профицит торгового баланса Китая составил рекордные 1,2 трлн долларов, превысив прогнозы

Вид с воздуха на контейнерный терминал в Шанхае, Китай, понедельник, 8 декабря 2025 года.
Вид с воздуха на контейнерный терминал в Шанхае, Китай, понедельник, 8 декабря 2025 года. (Chinatopix Via AP) Авторское право  AP/Chinatopix
Авторское право AP/Chinatopix
By Ирина Шелудкова и AP
Согласно таможенным данным, профицит увеличился за счет роста объемов торговли в декабре: экспорт вырос на 6,6% по сравнению с предыдущим годом, что лучше оценок экономистов и выше ноябрьского роста на 5,9% в годовом исчислении.

Китай по итогам 2025 года зафиксировал крупнейший в мире торговый профицит.

Положительное сальдо торгового баланса Китая выросло до рекордных почти 1,2 трлн долларов, так как экспорт в другие страны компенсировал замедление поставок в США в неспокойном для мировой торговли году.

Экспорт вырос на 5,5% в 2025 году до 3,77 триллиона долларов, а импорт за год не изменился и составил 2,58 триллиона долларов.

Согласно данным таможенной службы, профицит был увеличен за счет роста объемов торговли в декабре: экспорт вырос на 6,6% по сравнению с предыдущим годом, что лучше оценок экономистов и выше ноябрьского роста на 5,9% в годовом исчислении. Импорт в декабре вырос на 5,7% в годовом исчислении по сравнению с ноябрьским ростом на 1,9%.

Профицит вырос за счет высокотехнологичных товаров: почти на треть (27%) увеличился экспорт электромобилей, литиевых батарей и солнечных панелей, промышленного оборудования и роботов – на 13%.

Экономисты ожидают, что экспорт продолжит поддерживать экономику Китая в этом году, несмотря на торговые трения и геополитическую напряженность.

"Мы по-прежнему ожидаем, что экспорт будет выступать в качестве основного драйвера роста в 2026 году", - сказала Жаклин Ронг, главный экономист по Китаю в BNP Paribas.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин пожимают друг другу руки после встречи на высшем уровне 30 октября 2025 года
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин пожимают друг другу руки после встречи на высшем уровне 30 октября 2025 года Mark Schiefelbein/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

С тех пор как президент США Дональд Трамп вступил в должность и активизировал торговую борьбу со второй по величине экономикой мира, экспорт Китая в США резко сократился, однако продажи на другие рынки Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Африки и Европы с лихвой компенсировали это сокращение.

По словам аналитиков, высокий мировой спрос на компьютерные чипы и другие устройства, а также материалы, необходимые для их производства, входил в число категорий, которые поддержали рост китайского экспорта.

Другие страны опасаются, что поток дешевого импорта наносит ущерб местной промышленности.

Эксперты объясняют, что цель экономической политики Пекина - увеличение расходов потребителей и предприятий. Одна из основных стратегий Пекина - выплата субсидий, побуждающих людей выбрасывать старые бытовые приборы и автомобили и заменять их новыми, более энергоэффективными моделями.

По словам Ван Цзюня, заместителя министра таможенного управления Китая, несмотря на то, что показатели прошлого года превзошли все ожидания, в 2026 году Пекин столкнется с "тяжелыми и сложными" условиями внешней торговли.

Однако Цзюнь не теряет оптимизма, заявляя, что "основы внешней торговли Китая остаются прочными".

На днях Китай и ЕС достигли консенсуса по вопросу ценообразования на китайские электрокары на основе правил ВТО. Этот шаг представляет собой значительную деэскалацию и сигнализирует о потенциально новом направлении торговых отношений между ЕС и Китаем.

Обе стороны вели переговоры о плане, согласно которому китайские производители обязуются повысить цены на свои BEV для обеспечения более справедливой конкуренции со своими европейскими коллегами после введения пошлин в октябре 2024 года.

Китай является вторым по величине торговым партнером ЕС после США.

