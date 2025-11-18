Япония возглавляет глобальные усилия по оказанию помощи Украине в преодолении одного из самых опасных последствий войны в мире, когда миллионы наземных мин загрязняют её почву.
После почти четырёх лет вооружённого конфликта Украина является наиболее загрязнённой минами страной в мире, причём неразорвавшиеся боеприпасы разбросаны почти на четверти её территории. В Токио правительство Японии провело Конференцию по разминированию Украины, координируя международную техническую, финансовую и гуманитарную поддержку.
Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу запустил Инициативу поддержки разминирования Украины, назвав разминирование «жизненно важным для восстановления и реконструкции».
Японская компания Nikken Corporation поставила машины для разминирования, в то время как JICA обучает украинских офицеров в Камбодже совместно с Камбоджийским центром по разминированию. Базирующаяся в Токио компания Obara Kogyo разрабатывает протезы для жертв войны, а производитель дронов Prodrone тестирует детекторы на базе ИИ.