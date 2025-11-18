Соглашение ЕС- МЕРКОСУР: Макрон балансирует

Голосование по резолюции против торгового соглашения с МЕРКОСУР состоится во вторник в парламентском комитете по европейским делам Национального собрания Франции.

Столкнувшись с растущей внутренней оппозицией, президент Эммануэль Макрон имеет ограниченное пространство для манёвра, когда речь заходит о торговом соглашении с МЕРКОСУР, куда входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай (Брюссель хочет подписать документ до конца года).

Резолюция, подписанная 103 французскими парламентариями, призывает правительство страны передать этот вопрос в Суд ЕС, утверждая, что торговая сделка нарушает договоры ЕС.

По мнению законодателей, решение Еврокомиссии не представлять торговую часть соглашения на утверждение национальных парламентов является незаконным.

Это произошло через неделю после того, как Макрон встретился с французскими фермерами и заверил их, что не поддержит сделку в Брюсселе.

"Президент был предельно ясен, - сообщила министр сельского хозяйства Франции Анни Женевэр после встречи 12 ноября. - Франция не может одобрить на данном этапе проект соглашения со странами МЕРКОСУР, потому что этот проект не защищает интересы фермеров".

Однако французский президент смягчил свою позицию после того, как Еврокомиссия предложила включить в соглашение защитную оговорку , чтобы контролировать любые сбои на внутреннем рынке, вызванные увеличением импорта продукции из Латинской Америки.

This trade deal is a disaster, and threatens to undercut European farmers with cheap beef farmed at the expense of destroyed nature – @lisparisicunha#EUMercosur #StopEUMercosur



Our press release here 👇https://t.co/u0oHgeqj7G — Greenpeace EU (@GreenpeaceEU) May 25, 2023

Соглашение МЕРКОСУР направлено на создание зоны свободной торговли через Атлантику путем отмены тарифов. Однако Франция уже много лет выступает против этого, ссылаясь на риск нарушения конкуренции с европейской сельскохозяйственной продукцией и экологические проблемы.

Во время поездки в Бразилию 7 ноября Макрон, похоже, сделал шаг навстречу соглашению.

"Я настроен довольно позитивно, но я остаюсь бдительным, потому что я также защищаю интересы Франции", - сказал он, а затем добавил, что Франция была "услышана [Европейской] комиссией" по ряду своих вопросов.

Этот шаг был раскритикован французской оппозицией.

"И всё же Эммануэль Макрон хочет навязать нам договор с МЕРКОСУР. Три года я неустанно борюсь против этого губительного для нашего сельского хозяйства и нашего продовольственного суверенитета соглашения", - заявила вице-председатель Национального собрания Элен Лапорт из ульраправой партии "Национальное объединение".

🇫🇷 Les Français sont contre.

👨‍🌾 Nos agriculteurs sont contre.

🗳️ Une majorité de députés est contre.



Et pourtant, Emmanuel Macron veut imposer le traité avec le #Mercosur. Voilà 3 ans que je me bats sans relâche contre cet accord désastreux pour notre agriculture et notre… pic.twitter.com/QH0ZwSUseA — Hélène Laporte (@HeleneLaporteRN) November 8, 2025

"Господин Макрон наконец признал, что принял соглашение между ЕС и МЕРКОСУР. Он разорит сотни фермерских хозяйств! "- бьёт тревогу с левого крыла французской политики лидер партии "Непокорённая Франция" Жан-Люк Меланшон.

M. Macron a fini par avouer qu'il acceptait l'accord UE-Mercorsur. Il va ruiner des centaines d'exploitations !



Il nous faut 400 000 paysans de plus ! Nous en susciterons une nouvelle génération, avec des conditions de travail bien différentes que celles d'aujourd'hui. pic.twitter.com/6YTuty8u2A — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) November 16, 2025

Блокирующее меньшинство против сделки

Если бы Франция выступила против соглашения, ей пришлось бы быстро действовать, чтобы сформировать блокирующее меньшинство в Совете - организации, объединяющей страны-члены ЕС.

Для создания блокирующего меньшинства необходимо как минимум 4 государства-члена, представляющих 35 % населения. Но набереётся ли это число, ещё неизвестно.

Пока что Венгрия и Польша заявили, что выступают против сделки, а Ирландия, Австрия и Нидерланды говорят, что ждут полного перевода текста соглашения, прежде чем принимать решение. Работа над переводом должна быть завершена 11 декабря.

Ключевой страной является Италия, и изменение позиции Рима может стать решающим фактором.

С тех пор как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Уругвай в декабре 2024 года для политического заключения соглашения, Рим проявляет осторожность.

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович посетил Италию в конце октября и заверил, что соглашение не нанесёт ущерба итальянским фермерам.

Сторонники сделки во главе с Германией и Испанией, утверждают, что она необходима перед лицом китайской конкуренции в регионе и тарифов, введённых администрацией Трампа на экспорт ЕС в США.

Однако и в Европарламенте вопрос далеко не решён.

Группа из 145 евродепутатов представила в прошлую пятницу резолюцию , также призывающую к передаче дела в Суд ЕС. Если в конце этого месяца резолюция будет принята всеми депутатами Европарламента, она приостановит процесс ратификации соглашения.