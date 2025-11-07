Маск может стать первым в истории триллионером: акционеры Tesla одобрили для него огромный пакет выплат

В четверг самый богатый человек в мире Илон Маск получил шанс стать первым в истории триллионером. Собрание акционеров Tesla проголосовало за предоставление гендиректору компании акций на сумму в 1 триллион долларов, если Маск достигнет определенных показателей в течение следующего десятилетия.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Голосование последовало за многонедельными дебатами по поводу управленческих достижений Маска в компании-производителе электромобилей. Тема вызвала бурные комментарии со стороны мелких и крупных инвесторов, пенсионных фондов и даже папы римского.

Голосование произошло на фоне сообщений из Европы о том, что продажи автомобилей Tesla в прошлом месяце снова упали, в том числе на 50% в Германии.

Однако 75% голосовавших одобрили план. "Фантастическая группа акционеров", - сказал Маск после подведения итогов голосования, добавив: "Держитесь за свои акции Tesla".

Акция протеста против предоставления Маску гигантского пакет компенсаций. Остин, штат Техас, США Jay Janner/ 2025 Jay Janner / Austin American-Statesman

Бизнесмен одержал убедительную победу, продемонстрировав, что инвесторы все еще верят в него, несмотря на снижение продаж, доли рынка и прибыли Tesla - и все это в основном по вине Маска.

Из-за его участия в теориях заговора и политике как в США, так и в Европе, в этом году от компании отвернулись многие покупатели.

Критики обвиняют директоров в зависимости от Маска

Предоставление Маску новых акций (на определенных условиях) позволяет ему стать триллионером, но аналитики ожидают, что это будет не так просто.

Маску предстоит выполнить ряд сложных операционных и финансовых задач, поставленных советом директоров, который разработал компенсационный пакет, включая увеличение рыночной стоимости компании почти в шесть раз.

Несмотря на противодействие нескольких крупных фондов, включая CalPERS, крупнейший государственный пенсионный фонд США, и суверенный фонд благосостояния Норвегии, Маск добился одобрения беспрецедентной сделки.

Два корпоративных надзорных органа, Institutional Shareholder Services и Glass Lewis, также выступили против пакета для Маска. Это настолько его разозлило, что на недавней встрече инвесторов он назвал их "корпоративными террористами".

Критики утверждают, что совет директоров слишком зависит от Маска, поведение которого в последнее время было слишком безрассудным, а предлагаемое богатство слишком большим.

"Он уже вложил в компанию сотни миллиардов долларов, и говорить, что он не останется в компании без триллиона, просто смешно", - сказал Сэм Абуэльсамид, аналитик исследовательской компании Telemetry, который занимается Tesla уже почти двадцать лет. "Абсурдно, что акционеры считают его столь ценным", - добавил он.

Между тем для многих сторонников Маска было важно, чтобы генеральный директор Tesla был мотивирован сосредоточиться на компании, поскольку он работает над ее преобразованием в мощный центр искусственного интеллекта, использующий программное обеспечение для управления сотнями тысяч самоуправляемых автомобилей Tesla и роботов Tesla, развернутых в офисах, на заводах и в домах.