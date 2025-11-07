Миллиардные убытки? Канцлер ФРГ Мерц созвал "стальной саммит"

Федеральный канцлер Фридрих Мерц (ХДС) организует в четверг в канцелярии саммит по стали.

По оценкам Немецкого экономического института (IW), от сталелитейной отрасли зависит порядка 605 тысяч рабочих мест.

Сейчас она находится в кризисе: высокие цены на энергоносители и потеря экспортных возможностей из-за дешевой иностранной стали давят на рынок.

Более полумиллиона человек в ФРГ связаны с этой отраслью промышленности, как поставщики или клиенты.

Исследование: 50 млрд евро упущенной добавленной стоимости

В Германии, прежде всего, высокие цены на энергоносители приводят к росту затрат на производство стали. Производство зависит от очень высоких температур и, следовательно, от большого количества энергии.

Немецкая сталелитейная промышленность страдает от высоких цен на энергоносители.

В результате немецкая сталь теряет свою конкурентоспособность по сравнению с импортной.

В худшем случае Германия может утратить свое значение промышленного центра, что приведет к оттоку населения. Об этом говорится в исследовании, проведенном Мангеймским университетом по заказу Фонда Ханса Бёклера. Один из выводов: политики должны предотвратить такое развитие событий.

Переезд за границу приведет к экономическим потерям, исчисляемым миллиардами. По меньшей мере 30 000 сотрудников могут потерять работу, говорится в исследовании.Без отечественного сталелитейного производства немецкой экономике грозит ежегодная потеря до 50 миллиардов евро.

По мнению авторов исследования, такие отрасли, как машиностроение, электротехника, производство металла и автомобильная промышленность, в случае кризиса будут вынуждены дорого платить за иностранную сталь. Экономисты считают, что в долгосрочной перспективе для надежного покрытия спроса необходимо производить в Германии не менее 40 млн тонн в год.

Пошлины США и китайские субсидии

В то время как немецкая экономика не особо продвигается вперед, Китай вкладывает рекордные субсидии в сталелитейную промышленность. В результате страна производит больше всего стали в Азии, а также может продавать ее по выгодным ценам за рубеж.

СШАответили высокими пошлинами. После введения Дональдом Трампом тарифной политики импорт стали стал облагаться дополнительными высокими сборами. США ввели 500-процентные пошлины на европейскую сталь. Это создает трудности для немецкого экспорта.

Хотя ЕС является вторым по величине производителем стали в мире, на его долю приходится лишь около 14 процентов мирового производства, говорится в ежегодном отчете европейской отраслевой ассоциации Eurofer.

Лидирует Азия, на которую приходится почти три четверти мирового производства нерафинированной стали.

Германия является крупнейшим производителем стали в ЕС.

Однако производство стали в Евросоюзе сокращается. Согласно исследованию Eurofer, в 2024 году в Европе будет произведено 130 миллионов тонн нерафинированной стали по сравнению со 170 миллионами тонн в 2010 году.

В Германии 2024 год был слабым в плане производства стали. Кроме того, крупнейший немецкий производитель Thyssenkrupp объявил о планах по сокращению 11 000 рабочих мест в 2025 году.

ЕС хочет удвоить тарифы на сталь

Спрос падает уже несколько лет из-за сохраняющейся довольно слабой экономической ситуации. К высоким ценам на энергоносители, которые отражаются на отпускной стоимости, все чаще добавляется проблема импорта из Азии по гораздо более выгодным ценам.

Конкуренция может усилиться, если Китай будет поставлять в ЕС еще больше дешевой стали из-за повышения пошлин США, предсказывают эксперты отрасли.

Проверки, проведенные Еврокомиссией, показали, что китайский импорт поступает на рынок ЕС по ценам ниже себестоимости. Это касается, например, стали с оловянным или органическим покрытием. На эти категории товаров действуют повышенные антидемпинговые пошлины.

ЕС считает конкуренцию со стороны Китая несправедливой. Критики призывают к более широкому применению антидемпинговых пошлин, чтобы импорт из этой страны больше не мог снижать цены.

В начале октября Брюссель предложил продлить действие тарифов на сталь. В будущем в ЕС будет беспошлинно ввозиться лишь половина от прежнего объема. Кроме того, предполагается ввести 50-процентную надбавку. Однако это предложение еще должны одобрить Европейский парламент и страны ЕС.

Цена на электроэнергию для промышленности как решение?

Сталелитейная промышленность уже давно страдает от геополитических и экономических проблем. Помимо пошлин США, основное беспокойство вызывает импорт более дешевой стали из Китая в ЕС, поскольку она облагается такими же высокими тарифами в США.

"Крайне важно, чтобы пересмотренные защитные меры ЕС в отношении стали были надежными и эффективными, чтобы немедленно и решительно противодействовать росту доли стального импорта на рынок ЕС, - заявил президент европейской промышленной ассоциации Eurofer Хенрик Адам.

Берлин в одиночку не может изменить геополитическую ситуацию. Однако одним из возможных рычагов может стать регулирование цен на электроэнергию.

IG Metall призывает ввести цену на электроэнергию для промышленности в размере пяти центов за киловатт-час с 1 января 2026 года, как было объявлено в коалиционном соглашении. В понедельник министр экономики и энергетики Катерина Райхе заявила, что цена на электроэнергию для промышленности будет введена в 2026 году, но не уточнила по какой цене.

Thyssenkrupp - крупнейший производитель стали в Германии. ФРГ, в свою очередь, является крупнейшим производителем в ЕС.

Немецкая федерация сталелитейной промышленности также надеется на конкурентоспособные цены на электроэнергию. Представители профсоюзов и компаний приняли участие в саммите по проблемам отрасли, который был организован властями страны. IW подсчитала, что промышленные цены на электроэнергию позволят немецким компаниям экономить до 1,5 млрд евро в год. Однако, если регулирование будет действовать только в течение трех лет, как планируется в настоящее время, то, по оценкам экономических экспертов, это будет лишь незначительная сумма.

Мангеймские ученые в вышеупомянутом исследовании призвали к увеличению инвестиций в заводы по производству стали, более безопасного для климата. Переход на новые технологии требует больших затрат, но сокращение выбросов CO2 в промышленности становится все более насущной необходимостью. В области производства экологически чистой первичной стали существует значительный дефицит инвестиций. Будущий спрос в размере около 20 миллионов тонн в год компенсируется запланированными производственными мощностями в размере всего восьми миллионов тонн.

"Прекращение производства стали в Германии поставило бы под угрозу всю промышленность в целом - с серьезными последствиями для экономики, общества и политической стабильности в стране, - заявил второй председатель IG Metall Юрген Кернер в интервью Немецкому агентству печати_._

"Федеральное правительство и правительства земель должны сделать все возможное, чтобы обезопасить сталелитейную промышленность Германии и Европы и сделать ее пригодной для будущего", - подчеркнул он.