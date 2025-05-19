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Промышленное производство замедлилось после вступления в силу болезненно высоких пошлин президента США Дональда Трампа(145%) и ответных сборов Пекина (125%), поставки сократились.

Представитель Национального статистического бюро Фу Линхуэй заявил, что общая тенденция была положительной, хотя и указал на "внешние потрясения", которые стали более интенсивными.

"Следует также отметить, что все еще существует множество внешних нестабильных и неопределенных факторов, и фундамент для дальнейшего восстановления и улучшения состояния национальной экономики нуждается в дальнейшем укреплении", - сказал Фу.

Вот несколько ключевых показателей, опубликованных в понедельник.

Розничные продажи

Китайские потребители тратят меньше средств после потрясений, вызванных затяжным спадом на рынке жилья. Розничные продажи в апреле выросли на 5,1% по сравнению с предыдущим годом, что оказалось ниже ожиданий экономистов, ожидавших роста на 6%.

Фу заявил, что Пекин продолжит уделять внимание поддержке создания рабочих мест и стимулированию внутреннего спроса.

Он также сказал, что Китай должен остановить падение цен. Индекс потребительских цен в апреле упал на 0,1%. Такая дефляция является как симптомом слабого спроса, так и фактором нежелания покупателей тратить деньги в надежде получить более выгодные предложения позже.

"Текущий общий уровень цен низкий, что оказывает давление на производство и деятельность компаний, влияет на рабочие места и доходы, поэтому важно способствовать разумному восстановлению цен", - сказал Фу.

В США настроения потребителей в мае немного снизились (пятый месяц подряд): американцы все больше беспокоятся, что торговая война усилит инфляцию.

Производство

Промышленное производство выросло на 6,1% по сравнению с годом ранее, замедлившись с 7,7% в марте, так как пошлины и другие торговые барьеры сократили экспорт.

Перемирие в торговой войне Трампа с Китаем помогло, сказал Фу, назвав его "благоприятным для роста двусторонней торговли и восстановления мира".

После того как действие пошлин было приостановлено на 90 дней, чтобы дать время для переговоров, поставки оживились, поскольку предприятия спешат успеть к школьным и другим сезонным срокам.

Но еще до того, как Трамп во второй раз вступил в должность в январе, Китай подвергался давлению со стороны своих торговых партнеров за то, что он слишком сильно полагается на экспорт, чтобы поглотить избыток промышленного производства.

И если объем производства будет и дальше опережать спрос со стороны предприятий и потребителей, цены будут продолжать падать.

"Рост объемов промышленного производства за счет экспорта может продолжиться, учитывая конкурентоспособность китайской обрабатывающей промышленности и объем заказов, поступивших до окончания 90-дневного перемирия, но за это придется заплатить постоянной дефляцией", - говорится в докладе Луизы Лоо из Oxford Economics.

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Инвестиции и продажи недвижимости

Правительство сообщило, что инвестиции в основные фонды, такие как заводы и оборудование, выросли на 4% в апреле за первые четыре месяца этого года.

Однако инвестиции в недвижимость упали на 10,3% в годовом исчислении с января по апрель. Цены на новое жилье также снизились.

Хотя ситуация в обрабатывающей промышленности оказалась лучше, чем ожидалось, давление со стороны торговли затрудняет усилия Пекина по улучшению ситуации на рынке жилья и поддержанию экономического подъема на должном уровне.

"Восстановление рынка недвижимости остается неравномерным и постепенным. Возможно, что пессимизм и неопределенность, связанные с тарифами, удерживали больше покупателей в апреле", - говорится в отчете главного экономиста ING Economics по Большому Китаю Линн Сонг.