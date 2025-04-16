Рост экономики Китая в первом квартале превысил прогнозы на фоне неопределенности

By Tina Teng

РЕКЛАМА

Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая в первом квартале вырос на 5,4 % в годовом исчислении, превзойдя ожидания аналитиков в 5,1 %, что стало самым высоким показателем за последние полтора года. В то же время экономические перспективы остаются неопределенными из-за растущего давления со стороны США в вопросе пошлин.

"Благодаря продолжающейся реализации и эффективности различных мер макроэкономической политики, национальная экономика взяла уверенный старт и хорошо начала год", - заявило Национальное статистическое бюро Китая (NBS).

Правда, агентство также указало на возможные проблемы: "Нынешняя внешняя среда становится все более сложной и трудной, а внутренний эффективный спрос не имеет достаточного импульса. Фундамент для дальнейшего восстановления и улучшения экономики все еще нуждается в укреплении".

Китай усиливает меры стимулирования для поддержания экономического роста

Пекин принял дополнительные меры по стимулированию экономики в условиях обострения торговой напряженности с США. На ежегодном заседании правительства в январе Китай установил целевой показатель экономического роста на уровне 5% к 2025 году, а дефицит бюджета увеличил до 4% ВВП - самого высокого за последние три десятилетия - в соответствии с ранее объявленной "крайне активной" фискальной позицией. Сильные темпы роста в первом квартале свидетельствуют о том, что эти стимулирующие меры начинают действовать.

Другие основные экономические показатели также превысили прогнозы в марте, в преддверии введения Трампом 145%-х тарифов на товары из Китая. Объем промышленного производства вырос на 7,7% в годовом исчислении, превысив прогноз в 5,9%, что стало самым быстрым темпом с июня 2021 года. Между тем розничные продажи выросли на 5,9%, что значительно выше прогноза экономистов в 4,3%, и стало самым сильным ростом с декабря 2023 года.

Розничные продажи рассматриваются как ключевой показатель экономической траектории Китая. Страна продолжает бороться с вялым внутренним спросом, вызванным проблемами на рынке жилья и затяжными последствиями пандемии. В ответ на это Китай снизил целевой уровень инфляции с 3 % до 2 % на 2024 год и ввел такие меры, как государственные субсидии и инициативы по повышению доходов населения в попытке стимулировать потребительские расходы.

Кроме того, за первые три месяца инвестиции в основные фонды Китая, охватывающие такие секторы, как недвижимость, инфраструктура и обрабатывающая промышленность, выросли на 4,2%. В то же время инвестиции в недвижимость упали на 9,9 %, что свидетельствует о сохраняющейся нестабильности рынка жилья. Уровень безработицы снизился до 5,2% в марте с 5,4% в предыдущем месяце.

Китайские фондовые рынки падают, а юань остается на прежнем уровне по отношению к доллару

Несмотря на публикацию сильных экономических данных, китайские фондовые рынки не изменились на фоне обострения торговой войны между США и Китаем. По состоянию на 5:21 утра CET индекс Hang Seng упал на 2,6%, индекс China A50 снизился на 0,74%, а материковый индекс Shanghai Composite упал на 0,92%.

"Что касается данных по Китаю, то они, безусловно, были неплохими. Но как и во всем, что происходит в настоящее время, данные, ориентированные на прошлое, игнорируются или в лучшем случае воспринимаются с большим сомнением. Они отражают период, предшествующий введению новых пошлин и замедлению темпов роста", - написал Кайл Родда, старший биржевой аналитик австралийского офиса Capital.com, в своем электронном письме.

Китайский офшорный юань мало изменился по отношению к доллару США, а пара USD/CNH выросла на 0,02% до отметки 7,33 - вблизи самого высокого уровня с 2007 года. В начале этого месяца юань упал до рекордно низкого уровня, а 9 апреля его курс по отношению к доллару поднялся выше 7,4 на фоне обострения торговых противоречий с США.