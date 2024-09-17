Розничные сети ЕС принимают меры, чтобы обеспечить рождественское настроение покупателям

By Garfield Myrie

Беспрецедентные ранние заказы вызваны опасениями, что мировая судоходная отрасль может не выдержать нагрузки, пытаясь выполнить растущее количество рождественских заказов без использования важных торговых маршрутов Красного моря.

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Европейские ритейлеры пытаются обойти опасные маршруты, чтобы доставить рождественское настроение покупателям.

Ритейлеры опасаются, что, если они не сделают заказ как можно раньше, от то жизненно важный сезон праздничной торговли может быть испорчен из-за того, что рождественские товары будут задержаны из-за террористических атак в Красном море.

Волна атак на международные суда со стороны повстанцев-хуситов из Йемена, симпатизирующих ХАМАС, фактически закрыла маршруты Красного моря для коммерческих перевозок. В сочетании с продолжающейся нестабильностью цен в секторе морских перевозок, которая привела к резкому росту расходов на транспортные услуги, розничные сети столкнулись с двойным ударом.

Чтобы успеть воспользоваться рождественским периодом торговли, приносящим прибыль, компаниям остается только попытаться доставить товары раньше, чтобы избежать дальнейшего роста цен, который может отразиться на потребителях.

Ритейлеры пытаются избежать кошмара перед Рождеством

Избежать зоны конфликта в Красном море - одном из самых оживленных судоходных путей в мире, на который ежегодно приходится 12-15 % мировой торговли, - не так-то просто.

Контейнеровозы из мощных производственных регионов Юго-Восточной Азии, поставляющие свою продукцию на европейские рынки, вынуждены огибать мыс Доброй Надежды в Южной Африке, что увеличивает время транспортировки на 3500 морских миль (12 дней) и приводит к дополнительным расходам компаний на миллионы долларов.

Контейнеры в Гамбурге Martin Meissner/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Индекс мировых контейнерных перевозок (WCI) 2024, составляемый компанией Drewry, зафиксировал рост стоимости контейнеров на 270 % за 10 месяцев, прошедших с момента нападения ХАМАС на Израиль и начала более широкого ближневосточного кризиса.

В августе 2023 года контейнер стоил 1 389 долларов (1 249,20 евро); к августу 2024 года эта цена резко возросла до 5 182 долларов (4 660,43 евро).

Потребители Германии и Великобритании более уязвимы к росту цен

Патрик Лепперхофф из международной компании INVERTO, занимающейся управлением цепочками поставок, объяснил Euronews Business, что, хотя все основные страны-импортеры в Европе, вероятно, почувствуют на себе последствия сбоя в работе Красного моря, Германия и Великобритания особенно уязвимы.

"Страны с высокой зависимостью от импортных товаров, такие как Германия и Великобритания, пострадают особенно сильно. Экономика этих стран в значительной степени зависит от бесперебойности мировых торговых потоков, и перебои могут привести к увеличению стоимости доставки и задержкам, что скажется на ценах и доступности товаров, особенно в таких секторах, как электроника, мода и потребительские товары".

"Длительные перебои в работе маршрута в Красном море оказывают влияние на все цепочки поставок. Обычно лето - спокойное время для морских и складских перевозок. Однако сейчас в судоходной отрасли наблюдается необычайная загруженность, поскольку сложный процесс пополнения запасов магазинов к ключевому рождественскому периоду сдвигается на два месяца вперед", - говорит Лепперхофф.

"Это оказывает давление на ритейлеров, поскольку они заблаговременно завозят больше товаров, для которых у них может не оказаться складских площадей. Вместо этого ритейлерам придется искать резервные места для краткосрочного хранения, что может быть очень дорого", - добавил он.

Могут ли покупатели выиграть от ранних распродаж?

Лепперхофф поспешил отвергнуть идею о том, что потребность ритейлеров в дополнительных складских площадях для размещения ранних рождественских запасов может принести пользу потребителям за счет ранних распродаж.**

Он сказал Euronews Business, что цены в магазинах могут на самом деле вырасти. "Ритейлеры, скорее всего, прибегнут к услугам сторонних логистических провайдеров (3PL) для создания дополнительных складских площадей, а также увеличат загрузку существующих складских помещений.

"Однако это сопряжено с дополнительными расходами, что может привести к повышению цен на 1-3 %.

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"Хотя продажи будут идти в обычном режиме, степень, в которой ритейлеры смогут покрыть дополнительные расходы, остается неопределенной, и часть этих расходов может быть переложена на потребителей в виде повышения цен".