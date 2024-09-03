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Volkswagen рассматривает возможность закрытия немецких заводов впервые за свою 87-летнюю историю

Вольфсбург, Германия
Вольфсбург, Германия Авторское право Martin Meissner/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
Авторское право Martin Meissner/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
By AP with Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Руководство концерна Volkswagen не исключает закрытия своих заводов на территории Германии и отказывается от обещания по защите рабочих мест до 2030 года.

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Немецкий концерн Volkswagen может закрыть несколько заводов в Германии и уволить своих сотрудников по причине производственной необходимости. В связи с этим руководство концерна решило отказаться от гарантий занятости, которые с 1994 года были прописаны в трудовых договорах. Компания не намерена соблюдать обещание не сокращать персонал до 2030 года.

"Европейская автомобильная промышленность находится в очень сложной и серьезной ситуации", - сказал Оливер Блюме, генеральный директор Volkswagen Group, в своем заявлении в понедельник. Он сослался на появление новых игроков на европейских рынках, и заявил о необходимости "действовать решительно".

Томас Шефер, генеральный директор подразделения Volkswagen Passenger Cars, заявил, что усилия по сокращению расходов "приносят результаты", но "встречные ветры стали значительно сильнее".

Европейские автопроизводители сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны недорогих китайских электромобилей.

Результаты полугодия свидетельствуют о том, что компания не достигнет своей цели по экономии 10 миллиардов евро к 2026 году, заявили в компании.

Дискуссия вокруг закрытия и увольнений касается основного бренда компании - Volkswagen. Его операционная прибыль снизилась до 1,1 млрд долларов с 1,64 млрд годом ранее.

Компания стремится сократить расходы, в частности, за счет досрочного выхода на пенсию ее сотрудников, что позволяет избежать принудительных увольнений,. Однако этих мер может быть недостаточно.

Представители профсоюзов и рабочих выступили против идеи закрытия заводов и увольнений. Подход руководства "не только недальновиден, но и опасен, поскольку он рискует разрушить сердце Volkswagen", - заявил Торстен Гроегер, главный переговорщик с руководством компании от профсоюза IG Metall.

Премьер-министр земли Нижняя Саксония Штефан Вайль, входящий в совет директоров концерна, согласился с тем, что компании необходимо принять меры экономии, но призвал Volkswagen избежать закрытия заводов, используя альтернативные способы сокращения расходов: "Правительство земли будет уделять этому особенно пристальное внимание", - сказал Вайль в заявлении, переданном информационным агентством dpa.

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