Как превратить вашу машину в электромобиль всего за 8 часов?

Используя метод, позволяющий устанавливать батареи в 42 основных моделях автомобилей с ДВС, компания e-Revolt сократила время их переоборудования в электромобили с нескольких месяцев до одного дня

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Стоимость нового электромобиля зачастую становится одним из основных факторов, которые отпугивают автовладельцев, желающих сделать более экологичный и рациональный выбор.

А что, если вместо того, чтобы выкладывать деньги за новый электромобиль, который вам не по карману, можно было бы сделать "зеленой" вашу нынешнюю машину?

Переоборудование автомобилей, работающих на ископаемом топливе, в аккумуляторные - концепция не новая и даже применяется к ретро-автомобилям, чтобы сделать их пригодными для использования в современную экосознательную эпоху.

Однако этот процесс может оказаться сложным: существующие компании говорят, что им требуется от двух недель до шести месяцев для выполнения необходимых работ на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания.

Базирующийся в Германии стартап e-Revolt утверждает, что может сократить время ожидания клиента всего до 8 часов - благодаря новому рабочему процессу и конструкции аккумулятора.

При этом компания может переоборудовать до 42 различных моделей от ведущих автопроизводителей, включая Volkswagen Golf и Polo, Audi A3 и Seat Leon, используя универсальный комплект. Такими масштабами конкуренты e-Revolt похвастаться пока не могут.

"Это производство, и вы должны думать о том, как сделать его быстрее, проще и так далее. Но это работает только в том случае, если у вас большие объемы, потому что вам нужно вложить много труда и денег, чтобы все это разработать, - сказал Euronews Next Рольф Белинг, управляющий директор и технический руководитель e-Revolt. - Позже вы сможете сэкономить время и деньги. Но в этом и заключается разница: у вас должно быть серьезное решение".

Жажда скорости

Итак, как это работает и почему время выполнения заказа такое короткое по сравнению с существующими решениями?

"Мы убираем двигатель внутреннего сгорания, а новая рама подходит к старому месту двигателя, - объясняет Тимо Вальден, один из первых инвесторов компании.

Мы можем легко заменить только двигатель на новую раму с компонентами. И именно поэтому мы гораздо быстрее индивидуального решения. Тимо Вальден менеджер проектов, e-Revolt

- Поэтому мы можем легко поменять только двигатель на новую раму с компонентами. Поэтому мы работаем гораздо быстрее, чем индивидуальные решения. Так что рама здесь - это большая часть нашей скорости".

В компании говорят, что обычно на весь процесс уходит в среднем около дня, который включает в себя демонтаж старого блока двигателя из автомобиля и замену его на запатентованную аккумуляторную технологию и раму двигателя, а также полную цифровизацию автомобиля.

Стоимость работ составляет от 12 000 до 15 000 евро, что может обнадежить многих потребителей, которые в настоящее время не могут позволить себе купить новый электромобиль.

Еще один туз в рукаве e-Revolt - возможность адаптации производства.

Несмотря на то, что нынешнее оборудование ориентировано на выпуск целого ряда моделей определенных марок автомобилей, компания говорит, что может помочь и тем клиентам, которые захотят переоборудовать совершенно другие автомобили.

"Не существует единого решения, которое бы подходило для конкретных автомобилей или группы автомобилей. А если это новый автомобиль, придется снова задуматься над тем, что изменить", - продолжает Белинг, бывший инженер-программист.

Но зачем вообще переоборудовать автомобиль и действительно ли люди хотят продлевать срок службы своей машины?

"Я бы сказал, что 95 процентов людей относятся к этому очень положительно. Они говорят: "Это здорово. Это хорошая идея. Не нужны новые ресурсы. Можно использовать их повторно". Некоторые говорят: "Да, очень хорошо. Может быть, неплохо иметь его в качестве второго автомобиля", или что-то в этом роде", - рассказал Белинг.

Если некоторым владельцам идея повторного использования и обновления автомобиля придется по душе, то автопроизводителям, возможно, и не очень. Многие из них заинтересованы в разработке и производстве более широкого спектра моделей электромобилей для рынка, что сулит большую прибыль.

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Поддержка циркулярной экономики

А как автопроизводители и продавцы реагируют на то, что их оригинальные двигатели и компоненты их разработки выбрасывают из их автомобилей, заменяя деталями другой компании?

"Они понимают, что идея очень хорошая. Это зависит от того, с какими людьми вы разговариваете. Если вы говорите с продавцами, им это не нравится, потому что они хотят продать новый автомобиль, - говорит Белинг. - Но если вы поговорите, скажем, с автопроизводителями, то им эта идея придется по душе, потому что они скажут, что, конечно, циркулярная экономика для них - очень важный вопрос".

В условиях борьбы с последствиями климатического кризиса возможность стать частью решения проблемы загрязнения окружающей среды автомобилями внутреннего сгорания также является мощным стимулом для автопроизводителей.

"Я думаю, что в будущем мы сможем работать вместе, потому что компании знают, что реальное решение - это не выбрасывать автомобиль каждый раз", - сказал Вальден в интервью Euronews Next.

"Поэтому автомобиль должен быть устойчивым; не только целевым, но и действительно устойчивым, чтобы вы использовали его в рамках экономики замкнутого цикла и в будущем могли модернизировать с помощью нового аккумулятора или чего-то еще".

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Продление жизненного цикла автомобилей устойчивым способом и с учетом циркулярной экономики дает такому небольшому предприятию, как e-Revolt, возможность адаптации, которой нет у большинства крупных автопроизводителей.

Текущий ресурс аккумуляторов позволяет автомобилям, переоборудованным e-Revolt, проезжать на одной зарядке от 250 до 300 км, но в настоящее время ведутся разработки по улучшению этих показателей.

"Это положительный момент в работе e-Revolt, потому что наши автомобили и наши решения являются модульными. Если, например, в один прекрасный день появится более совершенная батарея, нам не понадобится время, которое требуется обычному автопроизводителю - два-три года или больше, - чтобы установить эту новую батарею в автомобиль. Мы сразу сможем сказать: "Хотите - поменяем". Так что все, все компоненты могут быть заменены на другие", - добавил Вальден.