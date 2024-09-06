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Чемпионат мира по гуштингири в Таджикистане собрал борцов из 60 стран

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Чемпионат мира по гуштингири в Таджикистане собрал борцов из 60 стран
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Euronews
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В этом выпуске Focus мы посетили первый чемпионат мира по гуштингири в Душанбе, столице Таджикистана.

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Представители более, чем 60 стран соревновались в этом древнем виде борьбы. Спортсмены боролись за победу в шести мужских и трёх женских весовых категориях.

Мероприятие привлекло большое количество зрителей и продемонстрировало культурную гордость и спортивное мастерство Таджикистана. 

По мере того как гуштингири завоёвывает международное внимание, всё чаще звучат призывы включить этот вид спорта в программу Олимпийских игр, что позволит ещё больше укрепить роль Таджикистана во всемирной популяризации этого вида спорта, за которым стоит 5000 лет истории.

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