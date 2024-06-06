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Лидер турсектора Германии обанкротился, но обещал поддержать клиентов

Парасерферы и купальщики наслаждаются солнцем на пляже Варнемюнде на берегу Балтийского моря, Германия, суббота, 10 июня 2023 года.
Парасерферы и купальщики наслаждаются солнцем на пляже Варнемюнде на берегу Балтийского моря, Германия, суббота, 10 июня 2023 года. Авторское право Frank Hormann/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
Авторское право Frank Hormann/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
By Indrabati Lahiri
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Один из крупнейших туристических операторов Европы подал заявление о банкротстве. Тысячи путешественников могут пострадать из-за отмены или сокращения сроков купленного у него пакетного отдыха.

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FTI Touristik, одна из крупнейших туристических компаний Европы, подала заявление о банкротстве. Она сообщила, что вела переговоры с потенциальными новыми инвесторами. "Однако, несмотря на положительные новости, показатели бронирования оказались значительно ниже ожидаемых, - говорится в заявлении группы. - Кроме того, многие поставщики услуг настаивали на досрочной оплате. В результате возросла потребность в ликвидности, которую невозможно было восполнить до завершения инвестиционного процесса".

Компания сообщила, что поддержка путешественников, пострадавших от последствий банкротства, является приоритетом. "Мы прилагаем все усилия для того, чтобы уже начатые путешествия были завершены в соответствии с планом. Поездки, которые еще не начались, вероятно, не будут возможны или же будут возможны лишь частично, начиная со вторника, 4 июня 2024 года", - говрится в заявлении.

В FTI Touristik подчеркнули, что детали мер по банкротству еще прорабатываются. Группа создала веб-сайт и горячую линию, чтобы помочь клиентам, ответить на вопросы и организовать возврат денег как можно более гладко и эффективно.

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