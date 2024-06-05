Самый дорогой "бесплатный трансфер" в истории: сколько будет зарабатывать Мбаппе в "Реале"?

By Euronews

Наконец-то эта мыльная опера закончилась! После долгих месяцев ожидания и слухов Килиан Мбаппе официально стал игроком мадридского "Реала" - по окончании контракта с ПСЖ

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По словам самого Мбаппе: "Мечта сбылась!"

Контракт звездного футболиста с королевским клубом начинается 1 июля и рассчитан до 2029 года, а значит, теперь он сможет сбросить напряжение и полностью сосредоточиться на игре в составе сборной Франции на Евро-2024.

Переход футболиста в "Реал" не стал сюрпризом, однако финансовые детали этой сделки стали известны только сейчас.

Sky Sports назвал сделку "самым дорогим свободным трансфером в истории". Теоретически, когда у игрока истекает контракт, клуб, который хочет его приобрести, должен лишь предложить ему новый контракт, но не платить его бывшему клубу.

Однако в случае с Мбаппе все иначе - трансфер все равно обойдется "Реалу" в огромную сумму.

Зарплата, бонусы и спонсорские сделки

Победители Лиги чемпионов 2024 года должны будут выплатить 25-летнему нападающему бонус за подписание контракта. Sky Sports называет сумму в 117 миллионов евро, а BBC - 150 миллионов евро. Вся эта сумма причитается Килиану Мбаппе,** родившемуся в парижском пригороде Бонди, хотя ее разобьют на 5 лет контракта.

К этому добавится годовая зарплата в размере 15 млн евро, по оценкам испанских газет AS и Marca. Это далеко не те 70 миллионов евро, которые он зарабатывал в ПСЖ, и гораздо меньше, чем у пяти других звезд "Реала" - англичанина Джуда Беллингема, бельгийца Тибо Куртуа, хорватской легенды Луки Модрича, австрийца Давида Алабы и бразильца Винисиуса Жуниора, сообщает швейцарское издание Blick.

Но упомянутый выше ежегодный бонус за подписание контракта увеличивает жалование француза с 15 до 35 или 45 миллионов евро.

А еще есть его имиджевые права. По данным испанских СМИ, чемпион мира 2018 года сохранит за собой 80% этих прав. Единственной звездой "Реала", ранее сохранившей большую часть своих прав на изображение, был Криштиану Роналду в 2009 году - а обычно игроки "Реала" делят их поровну с клубом.

Кроме того, в контракте оговорены различные бонусы, связанные с его выступлениями, завоеванными трофеями и достижениями клуба. И последнее, но не менее важное: "Реал Мадрид", самый успешный клуб Европы, предлагает гораздо более широкие возможности для рекламы и маркетинга, чем во Франции.

Килиан Мбаппе и ПСЖ: развод завершен?

Во вторник, 28 мая, газета L'Équipe сообщила, что "Пари-Сен-Жермен" должен Мбаппе 80 миллионов евро. Эта сумма соответствует его зарплате за апрель плюс бонус.

Мбаппе остался за бортом основного состава прошлым летом после того, как объявил, что покинет клуб по окончании контракта в 2024 году. После переговоров он согласился отказаться от бонуса в размере 80 миллионов евро в обмен на возвращение в состав.

Спустя несколько месяцев игрок официально сообщил президенту клуба о своем уходе по окончании сезона. Нассер аль-Хелаифи в итоге решил перевести бонус в размере 80 миллионов евро на счет Мбаппе. В интервью L'Équipe различные члены окружения босса столичного клуба объяснили, что он хотел, чтобы "Реал" выплатил ему такую же сумму. Но президент королевского клуба Флорентино Перес отказался.

В ответ Нассер аль-Хелаифи решил не выплачивать форварду апрельскую зарплату и бонус, общая сумма которых составила 80 миллионов евро. Мбаппе обвиняет Нассера аль-Хелаифи в том, что тот не сдержал свое слово, данное прошлым летом. По словам футболиста, президент оказал давление на его тренера, чтобы тот давал ему меньше игрового времени. В результате он чувствует себя обиженным и больше не хочет расставаться с обещанными ему 80 миллионами евро.

Так что если история Мбаппе и "Реала" только начинается, его отношения с ПСЖ, похоже, также далеки от завершения.