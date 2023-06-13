Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»

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В Париже уже рассматривают варианты досрочной продажи нападающего

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не будет продевать контракт с клубом. Об этом француз заявил руководству. Срок его обязательств истекает летом следующего года, после чего Мбаппе может стать свободным агентом.

Поэтому в руководстве парижской команды уже рассматривают варианты досрочной продажи Мбаппе, чтобы не отпускать его через год бесплатно.

По данным СМИ, на француза претендуют «Реал Мадрид», «Челси» и «Манчестер Юнайтед», при этом сам Мбаппе заявляет, что хотел бы продолжить карьеру в «Королевском клубе».