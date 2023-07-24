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"Аль-Хиляль" готов выложить 300 млн евро за Мбаппе

Французский нападающий Килиан Мбаппе
Французский нападающий Килиан Мбаппе Авторское право Lewis Joly/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Вероника Доваль

Футбольный клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии готов предложить французскому ПСЖ 300 млн евро за нападающего Килиана Мбаппе - этот трансфер может стать рекордным в истории футбола

Футбольный клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии направил французскому "Пари Сен-Жермен" заявку о начале переговоров с нападающим Килианом Мбаппе, за переход которого клуб готов предложить 300 млн евро. Этот трансфер, если он состоится, может стать рекордным в истории футбола.

Ранее стало известно, что Мбаппе отказался от продления контракта с ПСЖ и через год станет свободным агентом.

В субботу парижский клуб исключил форварда из своего предсезонного тура по Японии и полон решимости продать игрока, если его не удастся убедить подписать новый контракт.

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