Болельщики "Реала" празднуют 36-й чемпионский титул

By Euronews

"Реал" стал чемпионом Испании в 36-й раз

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Болельщики мадридского "Реала" ликуют - королевский клуб досрочно стал чемпионом Испании по футболу.

В субботу "Реал" разгромил "Кадис" - 3:0, а "Барселона" на выезде проиграла "Жироне" со счетом 2:4 и лишилась шансов обойти мадиридцев в турнирной таблице. За четыре тура до конца чемпионата на счету "Реала" 87 очков, "Барселона" набрала 73 очка и занимает третье место. На вторую строчку в таблице поднялась "Жирона" (74 очка), гарантировав себе участие в Лиге чемпионов в сезоне-2024/25 - она впервые сыграет в самом престижном клубном европейском турнире.

"Реал" выиграл чемпионат Испании в 36-й раз, команда является рекордсменом по этому показателю. У "Барселоны" - 27 титулов, у "Атлетико" - 11.

Под руководством итальянца Карло Анчелотти "Реал" выиграл чемпионат страны во второй раз, впервые команда добилась с ним этого успеха в 2022 году.

Мадридский клуб также продолжает борьбу за победу в Лиге чемпионов. "Реал" вышел в полуфинал, где ему противостоит немецкая "Бавария". В первом матче в Мюнхене соперники сыграли вничью - 2:2. Ответная игра пройдет в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" 8 мая.