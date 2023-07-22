Килиан Мбаппе не едет в летнее турне ПСЖ

Килиан Мбаппе не отправится сегодня с французским "Пари Сен-Жерменом" в летнее азиатское турне. Сообщается, что капитан сборной Франции выставлен на трансфер.

Будущего звездного нападающего и капитана сборной Франции в столичном клубе кажется более неопределенным, чем когда-либо, после того как ПСЖ не включил его фамилию в список игроков, отправляющихся в Японию и Южную Корею.

При этом в пятницу Мбаппе принял участие в первом товарищеском матче под руководством нового тренера Луиса Энрике против "Гавра" и даже забил один гол.

Руководство парижан не дало никаких объяснений отсутствию Мбаппе в списке участников турне, но сложно не рассматривать это как новый виток в противостоянии, которое две стороны ведут уже несколько недель по условиям возможного контракта или трансфера.

При этом итальянский журналист Фабрицио Романо, инсайды которого считаются надежными и точными, написал в Twitter, что ПСЖ уже выставил игрока на трансфер с немедленным эффектом.

По данным тех же источников, в ПСЖ считают, что Мбаппе уже достиг соглашения с "Реалом" о переходе в мадридский суперклуб на правах свободного агента летом следующего года.

В начале июля президент ПСЖ Насер аль-Хелаифи заявил, что Мбаппе, купленный в 2017 году за 180 миллионов евро, "не может уйти бесплатно". Аль-Хелаифи даже дал Мбаппе срок "максимум две недели" для принятия решения: подписать новый контракт или уйти этим летом. Дата, которая примерно соответствует отъезду игроков в Японию.

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом будущего года. Ранее футболист отказался от опции его продления еще на один год.