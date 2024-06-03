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"Реал" объявил о переходе Килиана Мбаппе

Французский футболист Килиан Мбаппе
Французский футболист Килиан Мбаппе Авторское право Sarah Meyssonnier/AP
Авторское право Sarah Meyssonnier/AP
By Euronews
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Эта статья была первоначально опубликована на испанском языке

Свершилось: французский форвард Килиан Мбаппе подписал 5-летний контракт с королевским клубом

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В понедельник мадридский "Реал" официально объявил о подписании французского нападающего Килиана Мбаппе на ближайшие пять сезонов.**

Однако презентация футболиста в новом клубе состоится лишь по окончании его выступления в составе сборной Франции на чемпионате Европы, который летом пройдет в Германии.

Это заявление было сделано через два дня после того, как "Реал" выиграл свой 15-й Кубок европейских чемпионов, победив в финале на лондонском "Уэмбли" дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0.

25-летний Мбаппе официально объявил о своем уходе из "Пари Сен-Жермен" в мае, а предварительно сообщил об этом клубу еще в феврале.

В парижскую команду форвард перешел в 2017 году за 180 млн евро и стал рекордсменом ПСЖ, забив 256 голов. В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги. Ранее он выступал за "Монако", вместе с которым выиграл чемпионат Франции.

В составе национальной сборной Мбаппе стал чемпионом мира в 2018 году в России и завоевал серебряную медаль ЧМ-2022 года в Катаре, на котором стал лучшим бомбардиром, забив 8 голов. В 2021 году вместе со сборной Франции форвард стал победителем Лиги наций. 

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