Точка опоры: как ЕС интегрирует мам и детей из Украины?

Война России в Украине идет третий год. Как беженцы - миллионы украинских женщин и детей - адаптируются в новых странах? Получают ли они необходимую поддержку? Об этом - наш репортаж из Польши.

Изучение языка, поиск работы или признание квалификации... Путь интеграции в новую жизнь для женщин, бежавших от войны с детьми на руках, очень сложен.

Защита начинается с семьи

4,2 миллиона украинцев в настоящее время пользуются временной защитой в ЕС - большинство из них женщины (47%) и дети (34%). Наибольшее число бежавших от военной агрессии России осели в Германии и Польше, а в пересчете на душу населении самый высокий показатель беженцев - в Чехии (400 тысяч человек на 10 миллионов населения).

Недавний опрос показал, что 8 из 10 европейцев поддерживают политику временной защиты украинцев. Она продлена до марта 2025 года, давая людям:

- право на проживание

- доступ к жилью и рынку труда

- медицинскую и социальную помощь

- образование и обучение - около 680 тысяч украинских детей в настоящее время учатся в школах ЕС.

Доступ к качественному и недорогому уходу за детьми чрезвычайно важен для интеграции женщин из Украины как на рынке труда, так и в принимающем обществе.

"Спинки" для мам и малышей

В Варшаве, мы побывали в одном из 37 центров по уходу за детьми Фонда Коменского. С весны 2022 года он помогает украинским семьям, нашедшим убежище в Польше. В частности, по линии фонда действует детский клуб "Спинка", рассчитанный на малышей в возрасте до 5 лет.

Мария, чей дом в Украине был разрушен, приехала в Польшу полгода назад с мужем и тремя детьми. Самый младший - Доминик - травмирован случившимся.

"Когда мы приехали, мой ребенок почти не разговаривал из-за стресса, - рассказывает Мария. - Сейчас я вижу изменения: он начал говорить, общаться с другими детьми. Он просто бежит сюда каждый день.У него появились здесь друзья, можно сказать, что он счастлив".

Психолог по образованию Мария надеется получить субсидию для процедуры признания диплома. Для нее самой это не по карману. Детский сад помогает женщине высвободить время. "Это действительно освобождает, у меня есть время с 9 до 15 часов дня, - делится молодая мама. - Я могу изучать польский язык, искать работу, а также заниматься старшими детьми, и забирать их из школы".

Трамплин в хорошую жизнь

Свободное время, образовательное пространство и психологическая поддержка - вот что предлагают клубы мамам-беженкам.

По словам Моники Войняк, директора Фонда Коменского, такая форма помощни незаменима для восстановления ресурсов семьи. "У большого процента детей здесь - травмы, - поясняет Войняк. - Мы должны сосредоточить все силы на помощи ребятам, которые не справляются и не справятся в обычных детских садах и яслях".

Моника планирует открыть несколько специальных садов, зарегистрировав их в официальной системе образования. "Мы надеемся активировать программы финансирования ЕС, которые помогут интегрировать украинских детей и их родителей в польскую систему раннего образования, - рассказывает она. - Мы имеем в виду детей, у которых, получи они хороший фундамент, будет хорошая жизнь.

Центры, такие как "Спинка", финансируются по большей части по линии ЮНИСЕФ, а также частично польским прfвительством и EC.

Мама, беженец, воспитатель...

В педагогическом коллективе "Спинки" также трудятся беженцы, получившие соответствующее образование. Такие как Юлиана... Она приехала сюда два года назад сыновьями, сегодня снимает номер в отеле в пригороде Варшавы. На родине женщина работала декоратором. Ей пришлось все начать с нуля.

"Было очень-очень трудно, - вспоминает Юлиана. - Мне предлагали либо очень ранние смены в 5 утра, либо работу до 10 вечера.Так я не могла бы забирать детей, по факту работать не получалось".

Теперь, трудясь в педколлективе центра, Юлиана чувствует себя на своем месте. "Я очень люблю свою работу, - признается она.- Если бы не центр, даже не знаю, чем занималась бы. На первых порах, наверное, убиралась бы. Потом что-то другое бы нашла". Юлиана рассказала, что решила остаться в Польше, где ее старший ребенок пошел в первый класс. "Самое главное, что я могу работать!" - резюмирует она.

Закон на их стороне

По данным ОЭСР, 65% украинских беженцев нашли работу в Польше. Что делают власти для поддержки приехавших женщин с маленькими детьми? В Министерстве семьи, труда и социальной политики с нами поговорила профессор Ева Флашиньская. "В последние два года количество мест в яслях или центрах для малышей значительно выросло. Мы также подготовили и приняли закон: с ним одна украинская мама может присматривать за несколькими детьми в определенный день, чтобы другие мамы могли выйти на работу, - рассказывает профессор. - Среди польских женщин работают почти 70%. Мы видим. что украинские женщины, которые приехали к нам, также активны на рынке труда".

А что Польша планирует делать дальше для оказания помощи таким семьям?

"Мы собираемся и дальше поддерживать людей из Украины, - отвечает наша собеседница. - Сейчас мы готовим системный, всеобъемлющий закон, который будет регулировать работу, проживание и другие аспекты жизни выходцев из Украины в Польше. В планах - расширение мест по уходу за детьми. На это будут выделены средства из Национального плана реконструкции, а также средства из Европейского фонда+. В стране создан Департамент социальной интеграции, мы будем делать упор не только на профессиональную интеграцию, но и на социальную - в самом широком смысле".

Европейский социальный фонд плюс выделил 8,9 миллиарда евро на борьбу с детской бедностью. Эти средства могут быть использованы и для финансирования сети центров "Спинка", и для создания новых мест в яслях.