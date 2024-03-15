Больница в Днепре – "фабрика выживания"

By Euronews и Deutsche Welle

Здесь спасают раненых бойцов ВСУ и гражданских, пострадавших от обстрелов. "Это фильм ужасов, из которого ты не можешь выбраться", – признаются врачи.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину через больницу имени Мечникова в Днепре прошло более 20 000 раненых солдат – две трети пациентов.

Десятки тяжелораненых бойцов сюда ежедневно привозят из стабилизационных пунктов и прифронтовых госпиталей.

Николай, который до войны работал программистом во Львове, думал, что не выживет после ранения.

"Меня ранило пулями на фронте. Задеты оба лёгких. Рёбра и грудная клетка были раздроблены", – говорит солдат.

Врачи этой больницы называют её "фабрикой выживания": пациентов здесь вытаскивают с того света, и даже воздушная тревога не отвлекает от работы, которую необходимо выполнить. К сиренам в Днепре все привыкли.

Ночное дежурство, когда солдат привозят с передовой, – самое трудное.

"В один момент ты как будто попадаешь в фильм ужасов. И ты не можешь из него выбраться, – говорит анестезиолог Валентина Лесничая. – Это стало нашей жизнью. Это не описать словами, это нужно видеть своими глазами".

И хотя они не на фронте, те, кто работает в этой больнице, могут судить о том, как обстоят дела на поле боя по количеству машин "скорой", прибывающих каждый день.