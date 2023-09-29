ЕС продлил механизм защиты украинских беженцев

By Euronews

Евросоюз на год продлил режим временной защиты для украинских беженцев - им воспользовались миллионы людей, спасающихся от войны

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Европейский совет решил продлить статус временной защиты для беженцев, спасающихся от войны в Украине, до 4 марта 2025 года.

Эта система обеспечивает немедленную коллективную защиту перемещенным украинцам без необходимости рассмотрения индивидуальных заявлений.

Статус временной защиты дает украинским беженцам право на проживание, доступ к жилью и рынку труда, медицинскую и социальную помощь, а также обучение детей в странах Европейского Союза.

По словам еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Йоханссон, еженедельно границы между Украиной и ЕС в двух направлениях пересекают около 250 тысяч человек.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка Гомес заявил, что "ЕС будет поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется. И продление статуса дает уверенность беженцам, которые нашли безопасное убежище в ЕС".

Механизм временной защиты был введен 4 марта 2022 года - через несколько дней после того, как российские вооруженные силы начали широкомасштабное вторжение в Украину.

Он применяется в исключительных условиях массового притока населения и впервые был задействован в 2001 году после масштабного перемещения населения в Европе в связи с вооруженными конфликтами на Западных Балканах.