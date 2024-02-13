Удалёнка в 2024 году: Будете ли вы зарабатывать меньше, работая дома?

Многие компании начали возвращать своих сотрудников в офис и упразднять должности на удалёнке. Другие - начали заменять их гибридными. Что ждёт работающих на дистанции в 2024 году? Стоит ли им беспокоиться о своей занятости и зарплате?

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Удалённых сотрудников европейских компаний может ожидать снижение зарплат, гласят выводы нового исследования, поскольку работодатели ищут способы наращивания темпов производства и уменьшения затрат.

Должности на удалёнке быстро исчезают, им на смену приходят гибридные. А технологические гиганты по всему миру возвращают своих сотрудников в офисы. Тенденция, которая, как считали многие аналитики, будет только набирать обороты в будущем, судя по всему, обратилась вспять.

Исследование, опубликованное платформой управления расходами Paleo, показывает, что почти каждое пятое европейское предприятие малого и среднего бизнеса (МСП) рассматривает возможность сокращения зарплат удалённым работникам.

Отметим, что МСП составляют 99 % всех предприятий в ЕС.

Торбьорн Финк, глава операционного отдела Pleo, сообщил Euronews Business, что компании в 2024 году "будут сосредоточены на сокращении расходов".

"Наш отчёт показывает, что каждый четвёртый респондент считает это одной из приоритетных задач на 2024 год, - добавил он. - Но как они собираются экономить, - пока неясно. Некоторые (около 20 %) упоминают в качестве меры экономии сокращение зарплат удалённых сотрудников".

Финк также отметил, что многие из опрошенных представителей компаний могли бы повысить свою осведомлённость о собственном финансовом состоянии и затянуть пояса другими способами, не связанными с сокращением зарплат работающих дистанционно.

Euronews Business связался с офисом еврокомиссара по вопросам занятости и социальных прав Николаса Шмита, чтобы узнать болльше о последствиях такого шага, но пока не получил ответ.

Как сокращение зарплат удалённых работников повлияет на европейский рынок труда?

Идея сама по себе не нова, как и споры вокруг неё. Одни утверждают, что отсутствие необходимости ездить в офис и свобода выбора места проживания дают преимущества удалёнщикам, в том числе финансовые. А значит и платить им нужно меньше.

Другие парируют: работающие дистанционно не менее продуктивны, чем их коллеги на местах, и даже сокращают расходы работодателей, поэтому их труд должен оплачиваться точно так же.

Нидерландская транснациональная компания Randstad, занимающаяся кадровым консалтингом, рассказала Euronews Business, что важно относиться ко всем сотрудникам одинаково, независимо от их местонахождения.

"Должны быть созданы равные условия, при которых ко всем талантам будут относиться справедливо. Только так могут добиваться лучших результатов как отдельные сотрудники, так и организации в целом", - заявили представители компании.

Многие лидеры бизнеса снисходительно относятся к работе из дома.

Британский бизнес-магнат лорд Алан Шугар ещё в 2022 году настаивал на том, что удалёнщикам надо платить меньше. Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон и вовсе считает такой вид трудовой деятельности "отклонением от нормы".

Технологический гигант IBM недавно поставил менеджеров перед выбором: либо они возвращаются в офис, либо увольняются; Dell и SAP предписал своим сотрудникам работать в офисе хотя бы периодически; то же самое сделала L'Oréal. Список примеров весьма длинный.

"В 2023 году наниматели и кадры всё чаще обсуждают гибкий график работы, и эти дебаты продолжатся в 2024 году,- говорят в Randstad.- Наши данные показывают, что более трети работников (35 %) теперь должны находиться в офисе чаще, чем полгода назад, а чуть менее половины (41 %) сообщили, что их работодатель стал строже относиться к посещению офиса в последние несколько месяцев".

Теряем таланты?

По мере того как все больше компаний начинают сокращать количество удалённых рабочих мест, агентства по подбору персонала предупреждают, что риск потерять талантливых сотрудников для них увеличивается.

Согласно последнему отчёту LinkedIn "Глобальное состояние удалённой и гибридной работы", спрос на удалёнку со стороны потенциальных сотрудников значительно опережает рост предложения. Так, в конце 2023 года, 50 % работников

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По данным Randstad, молодое поколение ценит баланс между работой и личной жизнью так же высоко, как и заработную плату, и стремится к большей гибкости.

"Очевидно, что некоторые работодатели стремятся вернуть талантливых сотрудников в офис, однако существует значительный риск, поскольку это давление может привести к тому, что компании упустят таланты, не желающие отказываться от гибкости,- заявили в компании. - Мы обнаружили, что более трети работников (37 %) готовы уволиться по собственному желанию, если их попросят проводить больше времени в офисе. Четверть работников (25 %) даже приняли такое решение и уволились с работы, потому что она не обеспечивала им гибкости".

По мнению HR-консалтинговой компании, "работодатели должны решать проблему гибкости таким образом, чтобы это способствовало развитию культуры, производительности и вовлечённости".

В какой стране больше всего гибридных рабочих мест?

Работодатели постепенно упраздняют вакансии на удалёнке в пользу гибридных. Это своеобразный компромисс между желаемой сотрудниками гибкостью и стремлением компании к посещаемости.

В США удалённые вакансии составляют одну десятую от общего числа, а гибридные - 13 %. Об этом говорит исследование, проведённое в декабре 2023 года.

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В Европе дела обстоят иначе: в Великобритании 43 % вакансий - это гибридные варианты, во Франции и - 31 %. В Германии также 31 % вакансий, размещённых на LinkedIn, были обозначены как гибридные.

При этом вакансии для дистанционной работы получают почти в пять раз больше заявок от соискателей, чем обычные.