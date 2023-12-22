2023: год крупных банкротств

Euronews Business рассматривает крупнейшие банкротства, произошедшие в этом году, и выясняет их причины

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В этом году произошло несколько крупных и неожиданных банкротств, причем во втором квартале их число достигло максимального уровня с 2015 года.

Они коснулись компаний в сфере розничной торговли, ювелирных изделий, пекарен, книг, фармацевтики, криптовалюты, банков и многого другого.

Хотя самые крупные банкротства произошли в США, например, банк Silicon Valley и FTX, ряд компаний в Европе также вынуждены были повесить на двери замок.

Wilko

Среди них выделяется сеть магазинов хозяйственных товаров Wilko. В январе компания взяла кредит в размере 40 миллионов фунтов стерлингов у фирмы Hilco Capital, занимающейся реструктуризацией. В феврале Wilko объявила о сокращении 400 рабочих мест, а в августе окончательно объявила о своем банкротстве.

Оно унесло с собой 12 000 рабочих мест и 400 магазинов. Долги Wilko достигли около 625 миллионов фунтов стерлингов, и даже многомиллионное состояние семьи основателей Уилкинсонов не смогло спасти компанию.

Крах объяснили тем, что Wilko недостаточно быстро сокращала некачественную продукцию, а также в том, что она слишком много и слишком быстро брала в долг, не тратя времени на создание тщательного плана по сокращению расходов или расширение своего онлайн-подразделения.

Однако с тех пор другие розничные сети, такие как Poundland, B&M и The Range, нацелились на бренд Wilko, а также на некоторые его магазины. Они также пообещали нанять часть уволенных сотрудников и возродить онлайн-бизнес Wilko.

Le Pain Quotidien

Бельгийская сеть пекарен-ресторанов Le Pain Quotidien также объявила о банкротстве своего британского подразделения в июле 2023 года. С тех пор сеть закрыла почти все свои британские филиалы, за исключением отдельных, например, на вокзале Сент-Панкрас.

После подачи заявления о банкротстве бельгийского и американского филиалов в 2020 году компания заключила сделку с Aurify Brands, которая возьмет на себя управление ее американскими филиалами. Последняя согласилась восстановить около 1000 рабочих мест, вновь открыв не менее 35 пекарен.

Пекарни сильно пострадали от пандемии: количество посетителей резко сократилось, особенно в связи с ростом стоимости жизни и инфляции. Более высокая арендная плата, а также расходы на рабочую силу еще больше подорвали падающую маржу.

Paperchase

Сеть канцелярских магазинов Paperchase также прекратила свое существование в феврале, пережив тяжелые годы из-за быстрой смены владельцев и поставив под угрозу около 1 000 рабочих мест. Бренд быстро перешел под контроль Tesco, которая по-прежнему продает большую часть его товаров, но многие магазины Paperchase все же пришлось закрыть.

Paperchase страдала от классического чрезмерного расширения: на пике своего развития она имела около 160 магазинов. Кроме того, она сталкивалась со все более жесткой конкуренцией со стороны других игроков рынка канцелярских товаров, таких как Flying Tiger, Smiggle, Card Factory и the Works, а также розничных сетей, таких как John Lewis.

Paperchase перешел под контроль Tesco AFP

Book Depository

Онлайн-продавец книг Book Depository, обладавший, по мнению некоторых, крупнейшей в мире коллекцией английских подержанных книг, также закрыл свои двери в апреле 2023 года. Это произошло после того, как его материнская компания Amazon провела масштабные изменения, касающиеся сокращения расходов на книжный отдел.

В январе-марте 2023 года Amazon объявила о сокращении 27 000 рабочих мест по всей компании. Особенно сильно эти сокращения затронули отделы книг и устройств.

Iceland

Сеть супермаркетов замороженных продуктов Iceland также объявила о закрытии своего ирландского филиала в июне. Это произошло после того, как оператор ирландского филиала, компания Metron Stores, подала заявление о банкротстве, задолжав около 36 миллионов евро.

Ирландский филиал Iceland также пережил серьезный удар после отзыва ряда продуктов животного происхождения, таких как мясо, курица, яйца и рыба из-за подозрений в их происхождении.

Компания Iceland также подверглась серьезной критике за то, как она провела закрытие своих магазинов в Ирландии: в некоторых случаях она не предупредила сотрудников об увольнении. Это привело к тому, что некоторые из них, придя на работу, обнаружили, что магазины закрыты, и не получили никакой информации о том, что произошло.

Tile Giant

Британская компания по производству плитки Tile Giant в феврале приняла решение об административном управлении до назначения специалистов по банкротству. 13 магазинов были закрыты, а около 40 рабочих мест были сокращены. Кризис был вызван тем, что компании потребовалось больше финансирования, чем предполагалось изначально.

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Vashi

В апреле компания Vashi, занимающаяся розничной торговлей ювелирными изделиями, объявила о банкротстве, после того как Кэнэри-Уорф, где она базировалась, направил уведомление о ликвидации, которая также затронула несколько других гигантов лондонского Сити, таких как Allen and Overy.

Несколько известных бизнесменов Сити вложили десятки миллионов долларов в компанию, которая имела четыре магазина и около 200 сотрудников. Среди инвесторов были основатель компании по производству рубашек Charles Tyrwhitt Ник Уилер, Синклер Бичем, соучредитель Pret a Manger, и Уиллам Джексон, генеральный директор частной инвестиционной компании Bridgepoint.

После закрытия компании возникли новые вопросы о финансовом управлении и надзоре за Vashi.

People Tree

В сентябре бренд этичной моды People Tree объявил о ликвидации своего британского филиала, поскольку его долги выросли примерно до 8 миллионов фунтов стерлингов. Компания задолжала сотни тысяч фунтов таким инвесторам, как Oikocredit и Shared interest, а также крупным поставщикам в Индии.

Несмотря на высокие стандарты этичной торговли и этнических ремесел, компания с июля не могла выплачивать зарплату некоторым сотрудникам, а в августе решила сократить значительную часть персонала.