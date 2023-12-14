Здоровье и финансы: где в Европе медицинские счета приводят к бедности?

Новый отчет Всемирной организации здравоохранения показывает, что миллионы людей в Европе испытывают трудности с оплатой медицинских счетов.

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На этой неделе руководители здравоохранения из ВОЗ собираются в Эстонии, чтобы отметить 15-летнюю годовщину Таллиннской хартии — рамочной программы, изучающей связь между благосостоянием и здоровьем.

По этому случаю ВОЗ опубликовала новое исследование, в котором рассматриваются системы здравоохранения в 40 европейских странах с упором на их состояние до пандемии.

Общие выводы неутешительны: миллионы европейцев испытывают финансовые трудности, связанные со здравоохранением.

Это явление в значительной степени обусловлено тем, что пациенты должны вносить авансовые платежи, даже если эти расходы будут компенсированы позднее. Поэтому многие пациенты отказываются от лечения, когда это возможно.

Катастрофические медицинские счета

ВОЗ относит расходы к категории "катастрофических", когда сумма, которую домохозяйство платит за медицинское обслуживание, превышает 40% от его способности оплачивать медицинские счета.

Уровень катастрофических расходов на здравоохранение варьируется по всему континенту, но наиболее критична ситуация в Армении, Болгарии, Грузии, Латвии, Литве и Украине, где эта проблема затрагивает более 14% домохозяйств.

Наименьший уровень катастрофических расходов на здравоохранение, составляющий менее 2%, зафиксирован в Ирландии, Словении, Испании, Швеции и Великобритании.

ВОЗ также показала, что в 40 странах, где проводилось исследование, жители наиболее неблагополучных домохозяйств чаще совершают медицинские платежи, которые съедают их бюджеты.

В каждой стране, где проводилось исследование, на беднейшие 20% домохозяйств приходится не менее 40% катастрофических расходов на здравоохранение, и эта цифра превышает 70% в Хорватии, Чехии, Франции, Венгрии, Ирландии, Люксембурге, Черногории, Сербии, Словакии, Швеции, Швейцарии, Турции и Украине.

Хотя эти цифры можно частично объяснить более низким доходом бедных семей, есть еще одна причина, по которой катастрофические расходы более распространены среди этой группы.

Из-за недоступности лечения малообеспеченные семьи чаще откладывают обращение за профессиональной медицинской помощью, а значит, им приходится прибегать к ресурсоемким и дорогостоящим службам неотложной помощи, чтобы справиться с обострившимися заболеваниями.

Чрезмерные расходы на здравоохранение

Помимо измерения катастрофических расходов, ВОЗ изучила долю домохозяйств, "обедневших" или "еще более обедневших" из-за медицинских счетов.

Термин "обедневшие" означает, что после оплаты медицинского лечения бюджет домохозяйств уже не позволяет удовлетворить основные потребности, такие как питание или отопление.

С другой стороны, термин "еще более обедневшие" используется для обозначения домохозяйств, которые уже находятся ниже порога базовых потребностей и несут расходы на медицинское обслуживание, что еще больше ввергает их в бедность.

В Бельгии, Ирландии, Испании, Словении и Великобритании доля домохозяйств, обедневших или еще более обедневших после предварительных медицинских расходов, составляет менее 1%.

С другой стороны, в Албании, Армении, Болгарии, Сербии и Украине этот показатель превышает 7%.

Какие медицинские процедуры приводят к катастрофическим расходам?

В 40 странах, где проводилось исследование, причиной финансовых трудностей в основном являются расходы на амбулаторное лечение, которые составляют в среднем 38% от общего объема платежей в домохозяйствах с катастрофическими расходами на здравоохранение.

Другими основными факторами финансовых трудностей являются амбулаторное стоматологическое обслуживание, амбулаторные медицинские товары и стационарное лечение.

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При этом картина меняется, когда мы рассматриваем медицинские расходы, которые съедают бюджеты домохозяйств на национальном уровне.

В странах с более низким уровнем катастрофических расходов на здравоохранение основными факторами являются стоматологические услуги (26%), затем медицинские товары (22%) и амбулаторные лекарства (19%).

С другой стороны, в странах, где существует более тесная связь между финансовой нестабильностью и здравоохранением, основными причинами катастрофических расходов являются амбулаторные лекарства (55%), за которыми следуют стационарное лечение (13%), стоматологическая помощь (10%), амбулаторное лечение (9%) и медицинские товары (8%).

В свете этого доклада Ханс Клюге, региональный директор ВОЗ в Европе, сказал: "Для миллионов людей в европейском регионе бесплатное или доступное здравоохранение — это просто мечта. Многим приходится делать мучительный выбор: платить за лекарства или лечение в ущерб оплате еды или электричества".

Для того чтобы медицинские потребности не приводили людей к нищете, ВОЗ заявила, что всеобщий охват населения услугами здравоохранения должен адекватно финансироваться за счет государственных средств.

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В настоящее время только 23 из 40 стран, изученных ВОЗ, утверждают, что они охватывают более 99% населения.

Среди прочих мер группа также предложила, чтобы доступ к финансируемому государством здравоохранению не зависел от взносов на социальное медицинское страхование, так как это часто оставляет бедные слои населения незащищенными.