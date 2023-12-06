Снизит ли ЕЦБ процентные ставки в следующем году и почему это важно?

By Osama Rizvi

Эксперты ожидают, что ЕЦБ снизит процентные ставки раньше, чем ожидалось, поскольку инфляция в регионе заметно снизилась на пути к целевому уровню в 2%, на который ориентируются политики. Обзор экономиста Осамы Ризви для Euronews Business.

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Следующее заседание ЕЦБ состоится 14 декабря, пойдёт ли регулятор на снижение процентных ставок? В конце октября он уже остановил цикл повышения – базовая процентная ставка осталась на уровне 4,5%.

Но каким будет следующий шаг ЕЦБ и почему к этому приковано такое внимание?

Как процентные ставки влияют на вас?

Повышение процентных ставок негативно сказывается на потребителях, поскольку ипотека становится менее доступной, а проценты по другим кредитам летят вверх. Более того, поскольку затраты на ведение бизнеса увеличиваются, это обычно перекладывается на плечи потребителей, что, по сути, означает, что в итоге вы платите больше за повседневные товары.

Это приводит к кризису стоимости жизни, который так или иначе затрагивает большинство жителей Европы. В то же время, когда ставки падают, происходит обратное, и экономическая активность в целом увеличивается.

Денежно-кредитным регулятором еврозоны является Европейский центральный банк, который 8 раз в год (каждые 6 недель) созывает Совет управляющих, чтобы определить ставки.

Почему процентные ставки повышаются?

С помощью жёсткой политики ЕЦБ стремится обуздать устойчивую инфляцию.

Мир стал свидетелем беспрецедентного роста инфляции после пандемии. Причин тому было много, но главной из них стало увеличение объёма денежной массы. Кроме того, поскольку цепочки поставок по всему миру были нарушены, выросли цены на ряд товаров, что можно было наблюдать по индексу Baltic Dry, который отслеживает стоимость доставки крупных сухих грузов, и который достиг самого высокого уровня за последние 12 лет.

Это привело к росту стоимости сырья. Предприятию в Европе, импортирующему пряжу из Бангладеш, теперь приходилось платить вдвое больше, чем до пандемии. Владелец перекладывает это увеличение стоимости на потребителей, что лишь подстёгивает инфляцию.

Ждать ли снижения ставок в 2024 году?

Инфляция в Еврозоне в ноябре упала до 2,4%, что является самым низким показателем с июля 2021 года. Целевой показатель ЕЦБ – инфляция на уровне 2%, и, похоже, ситуация движется в этом направлении.

В настоящее время складывается впечатление, что ЕЦБ станет первым регулятором в мире, который снизит ставки, о чем свидетельствуют комментарии Франсуа Виллеруа де Гальо, главы Банка Франции, на недавней конференции. Он заявил, что при отсутствии каких-либо потрясений можно ожидать, что цикл повышения ставок закончился, так как снижение уровня инфляции происходит "быстрее, чем ожидалось".

Это привело к тому, что доходность государственных облигаций упала до многомесячных минимумов, поскольку инвесторы теперь ставят на снижение ставки с вероятностью 75% по сравнению с 40% на прошлой неделе. Goldman Sachs также сдвинул предполагаемую дату снижения ставки ЕЦБ с третьего квартала 2024 года на второй.

Однако другие эксперты считают, что ещё слишком рано открывать шампанское, поскольку борьба с инфляцией ещё не закончена. Иннес Макфи, главный экономист Oxford Economics, заявил, что ЕЦБ рискует совершить ошибку в монетарной политике, слишком рано снизив ставки.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард допускает ещё один скачок инфляции до того, как цены снизятся. ARIS OIKONOMOU/AFP or licensors

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард поделилась своими опасениями: она ожидает, что инфляция снова вырастет, поскольку субсидии на цены на энергоносители будут отменены.

В начале прошлого месяца она также чётко заявила, что ЕЦБ начнет снижать ставки не раньше, чем "в ближайшие пару кварталов". Это перекликается с результатами опроса, проведённого в ноябре, в котором 55% респондентов полагали, что ЕЦБ начнёт смягчать свою монетарную политику к середине 2024 года.

В условиях геополитической неопределённости в мировой экономике одно можно сказать наверняка: нужно запастись терпением, прежде чем ключевые ставки пойдут вниз.