Польша развивает "Кремниевую долину" агросектора, обещая здоровье и экологичность

Подляшье - регион на северо-востоке Польши - ставит на развитие инноваций в агросекторе и производстве пищевых продуктов. Фермеры, диетологи, программисты и ученые работают рука об руку и обещают впечатляющий рост.

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Польский регион Подляшье - ведущий в стране поставщик молока и лидер в производстве сельхозтехники. Здесь запущен проект "Агродолина 4.0", призванный связать эти отрасли со стартапами, университетами, исследовательскими институтами, инвесторами и госструктурами - и так построить экосистему, ориентированную на инновации.

Лучший обед? Из автомата!

В этом выпуске программы "Фокус" мы беседуем с Томашем Куржинкой, соучредителем стартапа Ideal Bistro. Компания предложила оригинальное решение по доставке здоровой свежеприготовленной пищи от местных производителей прямо на рабочие места. Буквально за 20 минут едой обеспечены сотни людей. Сотрудники выбирают блюда в приложении, а забирают заказ в торговых автоматах.

Решение Ideal Bistro позволяет минимизировать пищевые отходы, спрогнозировать количество продуктов, которые должны поставить фермеры, что обеспечивает им гарантированный доход. Сегодня компания сотрудничает с диетологами, используя искусственный интеллект для разработки блюд, адаптированных к состоянию здоровья и потребностям клиентов.

Функции тарелки

Сильвия Наливайко, клинический диетолог Белостокского медицинского университета и соучредитель стартапа NutriDesign Lab, также идет по пути сближения науки, технологий и здоровья людей. Она рассказывает о преимуществах так называемых функциональных продуктов питания. Сбалансированная палитра нутриентов, в числе прочего, помогает пожилым предотвратить нейродегенеративные заболевания.

Свежий воздух региона, чистота полей и ферм задает местному бизнесу вектор развития. Приоритетом Подляшья на ближайшие пять лет назван рост числа местных стартапов в области AgriTech, FoodTech и HealthTech - в том числе и путем создания бизнес-инкубаторов, акселераторов и привлечения внешних инвесторов.