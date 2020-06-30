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Экономика Британии: рекордное за 40 лет сокращение

Экономика Британии: рекордное за 40 лет сокращение
Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Кнарик Хачатрян
Опубликовано
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Британская экономика сократилась на рекордные значения за последние 40 лет. Премьер-минстр Борис Джонсон анонсировал амбициозный план восстановления.

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С начала нынешнего года экономика Великобритании сократилась до рекордных за последние 40 лет показателей: из-за введённого карантина домохозяйства значительно уменьшили свои расходы, но не только из-за бережливости - из-за остановки работы предприятий они были при всём желании не в состоянии тратить больше.

По данным Управления национальной статистики (ONS) ВВП в первом квартале упал на 2,2%, что хуже прогнозов экономистов, оценивающих падение в лишь в 2%. Но первый квартал - это январь, февраль и март, а Британия ввела карантин лишь 23 марта, позднее, чем остальная Европа.

Премьер-министр Борис Джонсон объявил о планах правительства по ускорению восстановления национальной экономики, пообещав многомиллиардные инвестиции в инфраструктуру. Он отметил, что коронавирусный кризис даёт право на экстренные меры.

"Текущий момент даёт нам гораздо больше шансов быть радикальными, действовать по-другому: лучшее восстановить, лучше отстроить. Мы раскроем потенциал всей страны, мы сделаем её более безопасной, построим больницы, школы, вузы. И при этом восстанровление будет более экологичным", - сказал Джонсон, сравнив свой план с экономической программой Франклина Рузвельта, президента США с 1933 по 1945 годы.

Британская экономика в первой половине 2020 года может сократиться на 20%. Об этом заявил  ранее Банк Англии, отметив, что последствия жёсткого карантина ударили во втором квартале по большинству секторов. Потенциальный спад может станет худшим за последние 300 лет.

Управление национальной статистики подсчитало, что британская экономика сократилась в апреле по сравнению с мартом на рекордные 20,4%, но в последнее время появились некоторые признаки восстановления.

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