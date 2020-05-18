Британия: сложности снятия карантина

Люк Ханрахан, Euronews:

"Частичное снятие карантина в Великобритании вызвало немало вопросов. Некоторые считают, что новым правилам не хватает чёткости, что они сформулированы недостаточно ясно.

"Если честно, то я негодую, я просто в ярости. Я понятия не имею, что происходит, и не думаю, что кто-либо это знает", - говорит этот лондонский парикмахер. Ему совсем непонятно, может ли он возобновить работу так, чтобы не нарушить при этом правил:

"Нет достаточной ясности касательно того, что и как вы можете делать, и у меня складывается такое впечатление, что правительство вынуждает людей самим решать, что они должны делать, а чего не должны".

Введённые в связи с эпидемией карантинные меры британский власти стали ослаблять с 10 мая и сразу же подверглись критике. Для жителей Великобритании самым неприятным было то, что в новых правилах содержалось много неясности, а то и противоречий, что в итоге позволяет людям свободно перемещаться - главное, чтобы они не оставались на ночь. В результате вот я, к примеру, сегодня могу поехать постричься в Париж. Потому что там открыты салоны, и я могу себе это позволить.

Всего несколько часов в поезде, и я наконец смогу наконец привести свою голову в порядок. Единственное, что меня беспокоит - это то, сколько времени я проведу в Париже. Потому что мой поезд задержался на 15 минут, и это значит, что у меня в запасе всего около часа с четвертью.

Всего пять минут ходьбы от Гар дю Нор (Северного вокзала), и мои роскошные локоны уступили место стильной парижской стрижке. Вуаля!

И вот я уже вернулся в Лондон: на всё про всё ушло всего несколько часов.

Многие учёные считают, что ослаблять режим самоизоляции Британии стали слишком рано:

"Похоже, что политически это обусловлено желанием открыть бизнес, и правительство как бы предоставило предпринимателям самостоятельно принимать решения о том, что люди должны делать, а что нет. Тогда как властям нужно было высказаться более определённо", - говорит

Гарри Маклин, преподаватель молекулярной иммунологии Лондонского университета.

Британский премьер Борис Джонсон выразил разочарование по поводу того, что ослабление карантинных мер проходит так сложно. Ранее он заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране улучшилась достаточно, чтобы приступить к частичному снятию ограничений".