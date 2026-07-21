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ООН: 144 погибших и пропавших без вести после 25 дней дрейфа судна с мигрантами

Мигранты пытаются добраться до Канарских островов на лодках из Западной Африки. Архив.
Мигранты пытаются добраться до Канарских островов на лодках из Западной Африки. Архив Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Simon Ormiston
Опубликовано
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Двое детей, находившихся на лодке, шедшей к Канарским островам, потеряли всю семью до того, как судно спасла мауританская служба спасения.

По меньшей мере 144 беженца и мигранта числятся погибшими или пропавшими без вести после серии морских происшествий у побережья Мавритании — очередной трагедии на всё более опасном атлантическом маршруте из стран Западной Африки к атлантическим островам Европы.

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УВКБ ООН сообщило, что с 14 по 18 июля из мавританского портового города Нуадибу были проведены три спасательные операции, в ходе которых 387 человек разных национальностей благополучно высадили на берег.

Самый тяжёлый инцидент произошёл с лодкой, вышедшей из Буфулото в Гамбии и направлявшейся на Канарские острова, принадлежащие Испании, на расстоянии 905 морских миль (1 677 километров). Судно удалось спасти в субботу после того, как оно почти 25 дней дрейфовало в открытом море, однако выжили лишь 38 человек. По данным УВКБ ООН, ещё 143 человека, находившиеся на борту, числятся погибшими или пропавшими без вести.

В заявлении ведомства говорится: «Среди выживших были двое детей, которые во время путешествия потеряли всех членов семьи и сейчас проходят лечение в больнице вместе с другими спасёнными».

Среди людей, спасённых с другого судна 14 июля, была зафиксирована ещё одна смерть.

«Сообщения о погибших и пропавших без вести беженцах и мигрантах поступили после того, как они попытались совершить опасное морское путешествие из Западной Африки в Европу, что вновь подчёркивает масштабы человеческих потерь на этих маршрутах», — заявил журналистам в Женеве представитель УВКБ ООН Мэттью Салтмарш.

По словам УВКБ ООН, атлантический маршрут к Канарским островам остаётся одним из самых смертоносных миграционных коридоров в мире из-за огромных расстояний, непредсказуемых погодных условий, переполненных и непригодных для плавания судов, а также ограниченных возможностей для своевременного спасения. Агентство вновь призвало к более тесному международному сотрудничеству, чтобы спасать жизни и расширять безопасные пути миграции.

С начала года УВКБ ООН зафиксировало 17 операций по поиску, спасению и высадке людей в Нуадибу и Нуакшоте; в их ходе 2 147 беженцев и мигрантов были благополучно доставлены на берег.

Дополнительные источники • AFP

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