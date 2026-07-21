По меньшей мере 144 беженца и мигранта числятся погибшими или пропавшими без вести после серии морских происшествий у побережья Мавритании — очередной трагедии на всё более опасном атлантическом маршруте из стран Западной Африки к атлантическим островам Европы.

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УВКБ ООН сообщило, что с 14 по 18 июля из мавританского портового города Нуадибу были проведены три спасательные операции, в ходе которых 387 человек разных национальностей благополучно высадили на берег.

Самый тяжёлый инцидент произошёл с лодкой, вышедшей из Буфулото в Гамбии и направлявшейся на Канарские острова, принадлежащие Испании, на расстоянии 905 морских миль (1 677 километров). Судно удалось спасти в субботу после того, как оно почти 25 дней дрейфовало в открытом море, однако выжили лишь 38 человек. По данным УВКБ ООН, ещё 143 человека, находившиеся на борту, числятся погибшими или пропавшими без вести.

В заявлении ведомства говорится: «Среди выживших были двое детей, которые во время путешествия потеряли всех членов семьи и сейчас проходят лечение в больнице вместе с другими спасёнными».

Среди людей, спасённых с другого судна 14 июля, была зафиксирована ещё одна смерть.

«Сообщения о погибших и пропавших без вести беженцах и мигрантах поступили после того, как они попытались совершить опасное морское путешествие из Западной Африки в Европу, что вновь подчёркивает масштабы человеческих потерь на этих маршрутах», — заявил журналистам в Женеве представитель УВКБ ООН Мэттью Салтмарш.

По словам УВКБ ООН, атлантический маршрут к Канарским островам остаётся одним из самых смертоносных миграционных коридоров в мире из-за огромных расстояний, непредсказуемых погодных условий, переполненных и непригодных для плавания судов, а также ограниченных возможностей для своевременного спасения. Агентство вновь призвало к более тесному международному сотрудничеству, чтобы спасать жизни и расширять безопасные пути миграции.

С начала года УВКБ ООН зафиксировало 17 операций по поиску, спасению и высадке людей в Нуадибу и Нуакшоте; в их ходе 2 147 беженцев и мигрантов были благополучно доставлены на берег.