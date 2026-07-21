Представитель армии Ирана во вторник предупредил, что страна будет бомбить собственную территорию, если это потребуется, чтобы не допустить её оккупации американскими войсками. На фоне угроз возможной сухопутной операции с обеих сторон растут опасения, что конфликт в Персидском заливе может перерасти в более масштабную войну.

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«Если Америка оккупирует нашу территорию, мы будем бомбить даже свою землю», заявил бригадный генерал Мохаммад Акрами-Ниа в эфире государственного иранского телевидения. «Такова логика войны».

Эти слова прозвучали на фоне того, что Центральное командование вооружённых сил США отчиталось о десятом дне подряд ударов по иранским целям. Ожидается, что президент США Дональд Трамп в ближайшие дни примет решение о дальнейших действиях, при этом возможность сухопутной операции США или захвата части иранской территории обсуждается уже открыто.

Как сообщила газета Washington Post со ссылкой на неназванных представителей американских властей, Пентагон готовит варианты сухопутных действий в Иране, которые не будут полномасштабным вторжением, но могут потребовать участия тысяч военнослужащих и растянуться на недели или месяцы. В Белом доме заявили, что Пентагон работает над тем, чтобы предоставить президенту «максимальную свободу манёвра», однако «это не означает, что президент уже принял решение».

Бывший глава МИД Ирана Манучехр Моттаки, ныне депутат парламента, заявил, что Тегеран должен пойти дальше ударов по американским базам в регионе и рассмотреть возможность захвата американских солдат.

«Угрозы со стороны США усилились, и они заявили, что собираются захватить остров Харг и установить контроль над нефтяной инфраструктурой Ирана», сказал Моттаки.

«Я уже давно выступаю за начало наземной войны. Мы должны захватить одну из американских баз в регионе, взять её военнослужащих в плен и доставить их в нашу страну», добавил он.

Иранский депутат Ахмад Бахшайеш Ардастани, бывший член парламентской комиссии по национальной безопасности, заявил, что Тегеран может нанести сухопутные удары по Кувейту и Бахрейну, если США вторгнутся на иранскую территорию.

Комментируя вероятность американского удара по острову Харг, он отметил, что Вашингтон может захватить его на один день, но удержать не сможет.

«Иранские ракеты из Семнана, Захедана, Исфахана и других районов способны туда достичь. Окупация острова Харг превратит его в цель для Ирана», сказал Ардастани.

Остров Бубиян в прицеле?

Растут и предположения о возможной операции Ирана против Кувейта, в том числе по острову Бубиян.

Этот остров площадью 863 квадратных километра является крупнейшим в Кувейте и расположен в северной части Персидского залива, недалеко от Ирака.

На этом снимке от 20 августа 2011 года табличка указывает на строительную площадку порта Мубарак аль-Кабир на острове Бубиян в Кувейте. Ирак и Кувейт, две стран AP Photo

Ряд иранских политиков и аккаунтов в социальных сетях рассматривают такой сценарий как ответ на возможный захват острова Харг со стороны США, предполагая, что КСИР может задействовать региональные прокси-структуры и спецподразделение «Саберин» для наземной операции через юг Ирака, если Вашингтон перейдёт к захвату иранской территории.

Подразделение «Саберин» — это элитная часть КСИР с большим боевым опытом как в Иране, так и в соседних странах. Сообщения о передвижении иранских войск в сторону границы с Кувейтом распространялись в интернете, однако не получили независимого подтверждения.

В Кувейте дислоцированы американские силы, и страна оказалась одной из наиболее частых целей в последней серии иранских ударов.

Ранее, в марте и мае, появлялись сообщения, что бойцы КСИР атаковали Бубиян и вступали в столкновения с кувейтскими силами.

1 мая шестеро военнослужащих КСИР прибыли на остров Бубиян на арендованной рыбацкой лодке и были перехвачены силами безопасности Кувейта. Четверых задержали, двое скрылись после перестрелки, в ходе которой был ранен один кувейтский солдат, сообщили власти Кувейта.

Министерство внутренних дел Кувейта заявило, что задержанные признались в принадлежности к КСИР и высадились на острове для совершения «враждебных действий». МИД Ирана отверг эти обвинения, заявив, что четверо офицеров вошли в воды Кувейта из-за сбоя навигационной системы.

В середине марта Трамп заявил, что удары «стерли с лица земли» военную инфраструктуру на острове Харг, но намеренно пощадили его нефтяные объекты.

Он предупредил, что если Тегеран продолжит нарушать судоходство в Ормузском проливе, он может пересмотреть это решение.

После того как в результате иранских ударов на этой неделе погибли американские военнослужащие, Трамп написал в соцсети Truth Social: «Каждый раз, когда Иран убивает американского солдата, он заплатит за это множество раз».

По данным американских военных, с начала войны в конце февраля погибли 15 американских военнослужащих.