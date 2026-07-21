Алиев в Берлине: углубляет энергетические и торговые связи с Германией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник прибыл в Берлин с первым государственным визитом в Германию. На повестке дня – вопросы энергетической безопасности и торговый маршрут Среднего коридора на фоне продолжающихся усилий Европы по сокращению зависимости от российских ископаемых видов топлива.

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Перед расширенной встречей с членами правительства Алиев провел двусторонние переговоры с канцлером Фридрихом Мерцем.

Стороны подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве и ряд соглашений в сферах энергетики, транспорта, инфраструктуры, торговли и инвестиций, науки и технологий, в результате чего Германия стала второй европейской страной после Италии, заключившей аналогичное соглашение с Азербайджаном. Параллельно переговорам проходил совместный бизнес-форум.

«Хочу выразить благодарность президенту Ильхаму Алиеву, - сказал Мерц. - Вы создаете для нас возможность получать большие объемы газа из Азербайджана. Этот вопрос также отражен в совместной декларации, которую мы подписали сегодня».

«Азербайджан может поставить необходимый объем нефти, - заявил Алиев. - Это можно обеспечить как за счет внутренних ресурсов, так и через торговое подразделение SOCAR».

Германия стала одним из новых покупателей азербайджанского газа после того, как в 2024 году поставки в страну начались по Южному газовому коридору и присоединенным магистралям. По словам Алиева, уже в следующем году годовой объем поставок может достичь 2 млрд кубометров.

Мерц назвал Южный газовый коридор надежным маршрутом снабжения и заявил, что Германия намерена выстроить долгосрочные отношения с Азербайджаном.

Сейчас Азербайджан поставляет в Европу около 12 млрд кубометров газа в год, крупнейшими его получателями являются Италия, Греция, Болгария и Венгрия.

«Азербайджан готов увеличить поставки энергоресурсов в Германию и другие страны Европейского союза на фоне продолжающегося ущерба энергетической инфраструктуре России из-за войны в Украине», - заявил Алиев.

Решение Берлина диверсифицировать энергопоставки после полномасштабного вторжения России в Украину в начале 2022 года повысило стратегическое значение Южного газового коридора для стран ЕС.

Значительное внимание уделялось и Среднему коридору, который связывает Китай с Европой через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Алиев отметил, что Азербайджан активно инвестировал в расширение мощностей порта Алят на Каспийском море и что объемы грузоперевозок по этому маршруту заметно выросли.

Германия, как одна из ведущих индустриальных экономик Европы и крупный импортер товаров из Азии, напрямую заинтересована в снижении зависимости от маршрутов, проходящих через территорию России.

Алиев отдельно остановился на продолжающейся войне между Ираном и США, которая нарушила региональные потоки энергии и торговли и повысила значение сухопутных и каспийских маршрутов как альтернативы Ормузскому проливу.

По его словам, Азербайджан на протяжении всего конфликта сохранял взвешенную позицию и готов поддержать любые дипломатические усилия по восстановлению стабильности.

Со своей стороны Мерц положительно оценил мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, высказав поддержку устойчивому урегулированию и призвав стороны завершить работу над мирным соглашением.

Надежный партнер Европы

По словам Орхана Йолчуева, директора и сооснователя бакинского аналитического центра CASPIA, значимость визита заключается в более широком перечне отраслей, включенных в новую стратегическую повестку.

«Впервые на столь высоком уровне двустороннее сотрудничество охватывает зеленую энергетику, низкоуглеродный водород, цифровую трансформацию, модернизацию промышленности, развитие транспортных связей и инновации», сказал Йолчуев.

«Германия все больше воспринимает Азербайджан не только как поставщика энергии, но и как партнера по новым промышленным и логистическим проектам, соединяющим Европу, Южный Кавказ и Центральную Азию».

По словам Йолчуева, недавно созданный Деловой совет может помочь превратить политические договоренности в практическое сотрудничество, а включение в повестку образования, науки и культурных обменов обеспечивает партнерству более широкую основу.

Шахин Исмаилов, депутат парламента Азербайджана и председатель комитета по делам молодежи и спорта, заявил, что достигнутые в Берлине соглашения могут усилить сотрудничество в сферах энергетики, торговли, транспорта и инвестиций.

«Визит президента Ильхама Алиева в Германию является важным шагом на пути дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Азербайджаном и Германией, - сказал он Euronews. - Азербайджан остается надежным партнером Европы, особенно в обеспечении стабильных поставок энергоресурсов и продвижении инициативы Среднего коридора».

Алиев также обсудил двустороннее сотрудничество между двумя странами на отдельной встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, состоявшейся во второй половине дня во вторник.

Штайнмайер, ранее занимавший пост министра иностранных дел Германии, охарактеризовал Азербайджан и Германию как «острова стабильности» на фоне продолжающихся глобальных конфликтов и более широких вызовов.