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Алиев в Берлине: углубляет энергетические и торговые связи с Германией

President.az
President.az Авторское право  President Ilham Aliyev and Federal Chancellor Friedrich Merz passed along the line of guard of honor.
Авторское право President Ilham Aliyev and Federal Chancellor Friedrich Merz passed along the line of guard of honor.
By Saida Rustamova & Euronews Baku bureau
Опубликовано Последние обновления
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Азербайджан и Германия подписали декларацию о стратегическом партнёрстве в энергетике, транспорте и торговле; канцлер Мерц назвал поставки азербайджанского газа до 2 млрд кубометров в год уже к следующему году шагом к снижению зависимости от Москвы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник прибыл в Берлин с первым государственным визитом в Германию. На повестке дня – вопросы энергетической безопасности и торговый маршрут Среднего коридора на фоне продолжающихся усилий Европы по сокращению зависимости от российских ископаемых видов топлива.

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Перед расширенной встречей с членами правительства Алиев провел двусторонние переговоры с канцлером Фридрихом Мерцем.

Стороны подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве и ряд соглашений в сферах энергетики, транспорта, инфраструктуры, торговли и инвестиций, науки и технологий, в результате чего Германия стала второй европейской страной после Италии, заключившей аналогичное соглашение с Азербайджаном. Параллельно переговорам проходил совместный бизнес-форум.

«Хочу выразить благодарность президенту Ильхаму Алиеву, - сказал Мерц. - Вы создаете для нас возможность получать большие объемы газа из Азербайджана. Этот вопрос также отражен в совместной декларации, которую мы подписали сегодня».

«Азербайджан может поставить необходимый объем нефти, - заявил Алиев. - Это можно обеспечить как за счет внутренних ресурсов, так и через торговое подразделение SOCAR».

Германия стала одним из новых покупателей азербайджанского газа после того, как в 2024 году поставки в страну начались по Южному газовому коридору и присоединенным магистралям. По словам Алиева, уже в следующем году годовой объем поставок может достичь 2 млрд кубометров.

Мерц назвал Южный газовый коридор надежным маршрутом снабжения и заявил, что Германия намерена выстроить долгосрочные отношения с Азербайджаном.

Сейчас Азербайджан поставляет в Европу около 12 млрд кубометров газа в год, крупнейшими его получателями являются Италия, Греция, Болгария и Венгрия.

«Азербайджан готов увеличить поставки энергоресурсов в Германию и другие страны Европейского союза на фоне продолжающегося ущерба энергетической инфраструктуре России из-за войны в Украине», - заявил Алиев.

Решение Берлина диверсифицировать энергопоставки после полномасштабного вторжения России в Украину в начале 2022 года повысило стратегическое значение Южного газового коридора для стран ЕС.

Значительное внимание уделялось и Среднему коридору, который связывает Китай с Европой через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Алиев отметил, что Азербайджан активно инвестировал в расширение мощностей порта Алят на Каспийском море и что объемы грузоперевозок по этому маршруту заметно выросли.

Германия, как одна из ведущих индустриальных экономик Европы и крупный импортер товаров из Азии, напрямую заинтересована в снижении зависимости от маршрутов, проходящих через территорию России.

Алиев отдельно остановился на продолжающейся войне между Ираном и США, которая нарушила региональные потоки энергии и торговли и повысила значение сухопутных и каспийских маршрутов как альтернативы Ормузскому проливу.

По его словам, Азербайджан на протяжении всего конфликта сохранял взвешенную позицию и готов поддержать любые дипломатические усилия по восстановлению стабильности.

Со своей стороны Мерц положительно оценил мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, высказав поддержку устойчивому урегулированию и призвав стороны завершить работу над мирным соглашением.

Надежный партнер Европы

По словам Орхана Йолчуева, директора и сооснователя бакинского аналитического центра CASPIA, значимость визита заключается в более широком перечне отраслей, включенных в новую стратегическую повестку.

«Впервые на столь высоком уровне двустороннее сотрудничество охватывает зеленую энергетику, низкоуглеродный водород, цифровую трансформацию, модернизацию промышленности, развитие транспортных связей и инновации», сказал Йолчуев.

«Германия все больше воспринимает Азербайджан не только как поставщика энергии, но и как партнера по новым промышленным и логистическим проектам, соединяющим Европу, Южный Кавказ и Центральную Азию».

По словам Йолчуева, недавно созданный Деловой совет может помочь превратить политические договоренности в практическое сотрудничество, а включение в повестку образования, науки и культурных обменов обеспечивает партнерству более широкую основу.

Шахин Исмаилов, депутат парламента Азербайджана и председатель комитета по делам молодежи и спорта, заявил, что достигнутые в Берлине соглашения могут усилить сотрудничество в сферах энергетики, торговли, транспорта и инвестиций.

«Визит президента Ильхама Алиева в Германию является важным шагом на пути дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Азербайджаном и Германией, - сказал он Euronews. - Азербайджан остается надежным партнером Европы, особенно в обеспечении стабильных поставок энергоресурсов и продвижении инициативы Среднего коридора».

Алиев также обсудил двустороннее сотрудничество между двумя странами на отдельной встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, состоявшейся во второй половине дня во вторник.

Штайнмайер, ранее занимавший пост министра иностранных дел Германии, охарактеризовал Азербайджан и Германию как «острова стабильности» на фоне продолжающихся глобальных конфликтов и более широких вызовов.

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