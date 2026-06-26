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Аккаунт Euronews в TikTok стал площадкой для просьб венесуэльцев о помощи

Жители разбирают завалы повреждённых домов после землетрясения и афтершоков, обрушившихся на Ла-Гуайру в Венесуэле 25 июня 2026 года.
Жители разбирают завалы разрушенных домов после землетрясения и афтершоков, обрушившихся на Ла-Гуайру, Венесуэла, 25 июня 2026 года. Авторское право  Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
Авторское право Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
By Rafael Salido
Опубликовано
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Нехватка ресурсов и перебои связи довели многих венесуэльцев до отчаяния. В этих условиях соцсети СМИ, в том числе Euronews, стали площадкой для их просьб о помощи.

Одни утверждают, что всё ещё остаются под завалами и умоляют их спасти, другие разыскивают своих близких, о которых ничего не знают с момента толчков; но всех их объединяет одно: более чем через 24 часа после двойного землетрясения, потрясшего Венесуэлу в ночь на среду, они обращаются к средствам массовой информации и социальным сетям, чтобы хоть как‑то облегчить свою боль.

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Так, на канале (источник на испанском языке) TikTok «Euronews» многие пользователи подключились к прямой трансляции (источник на испанском языке) спасательных работ, чтобы просить о помощи или рассказать об одной из множества экстремальных ситуаций, с которыми сейчас сталкивается страна после того, как два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 соответственно ввергли в хаос значительную часть Венесуэлы.

«🆘 Скопируйте! На помощь, мы застряли на 7‑м этаже res Caribe Mar, с двумя детьми и пятимесячным младенцем», — говорилось в одном из самых часто репостившихся сообщений в чате, изначально опубликованном пользовательницей A.G🍒👸🏾. Вскоре Карина ответила ей обнадёживающим комментарием: «@A.G🍒👸🏾 их уже спасли».

Скриншоты комментариев в TikTok-канале «Euronews».
Скриншоты комментариев в TikTok-канале «Euronews». 'Euronews'

«Ла-Гуайра, пляжи Лос Кокос, oop27, башня A. Здесь очень много детей», — предупреждала пользовательница Aillon в одном из сообщений. В другом Ядира писала: «Помощь для Максиори и её семьи в жилом комплексе Res. Bahía de Mar, Ла-Гуайра. Она из Чаральяве», — добавляла она, имея в виду столицу муниципалитета Кристобаль Рохас в штате Миранда. «Пожалуйста, помогите! Отель Catimar, Пуэрто-Вьехо в Катиа-ла-Мар. Нужно спасать людей», — информировала Элиобана Герреро.

Согласно последним официальным данным, зарегистрировано 589 погибших и 2 980 раненых. Кроме того, сотни венесуэльцев по‑прежнему числятся пропавшими без вести. Поэтому неудивительно, что многие родственники используют сообщения в трансляции Euronews, чтобы попытаться найти своих близких или даже предложить помощь тем, кто занят поисками.

«У меня есть списки людей, кому нужно — напишите мне в личку, и я их перешлю», — писала Fabi🖤. «Дорогие, Сабрина Мелиса Лопес Сильва, Ла-Гуайра. Кто‑нибудь что‑нибудь о ней знает?» — спрашивала Flaquitaaaaaaa. «Помогите найти Хулиана Мелиана Амадора 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨», — умоляла пользовательница, обозначившая себя всего лишь эмодзи: 🦋.

Помимо просьб о спасении и сообщений с подробностями о близких, которые по‑прежнему числятся пропавшими, ещё одной постоянной темой остаётся давно известная нехватка ресурсов, с которой вынуждены сталкиваться службы экстренной помощи страны. Именно она заставила многих граждан присоединиться к спасательным работам.

«@✞Jostin✞ 죄인, женщины помогают в центрах сбора помощи», — отмечала Reimary в чате, который порой собирал более тысячи пользователей. «Где спасатели?» — возмущалась ceciliagomez599.

Некоторые пользователи напрямую возлагали ответственность на администрацию Дельси Родригес, преемницы президента Николаса Мадуро, захваченного в январе Соединёнными Штатами, за тяжесть ситуации, которая побудила международное сообщество мобилизоваться для доставки гуманитарной помощи.

«Если бы у правительства Венесуэлы была техника и все необходимые инструменты, не было бы столько погибших», — полагала Мария a Gocha Orozco. В свою очередь, Одреман захотел оставить послание в более примирительном тоне: «Господь Иисус Христос, дай им силы и направь их руки своей силой, чтобы они могли спасти всех».

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