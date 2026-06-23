Гондурас купит украинские дроны для борьбы с наркоторговлей

Гондурас намерен приобрести у Украины беспилотники в рамках усилий по борьбе с наркотрафиком и усиления охраны границ, заявил в понедельник президент Насри Асфура. Его страна продолжает сталкиваться с организованной преступностью, ОПГ и наркотрафиком.

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На прошлой неделе Асфура встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Сообщается, что Зеленский предложил ему сотрудничество в сфере военных технологий, прежде всего беспилотных систем, отработанных и усовершенствованных за годы полномасштабной войны.

В интервью AFP в Панама-Сити на Генеральной ассамблее Организации американских государств Асфура заявил, что предложенные технологии помогут его стране контролировать отдалённые районы и точечно пресекать преступную активность. «Мы говорим о дронах для защиты наших границ, для эффективного их патрулирования, для борьбы с организованной преступностью с использованием высокотехнологичного оборудования», — сказал он.

Асфура добавил, что Украина «может сильно помочь в дополнительном укреплении границ и борьбе с наркотрафиком», назвав проблему «вопросом национальной безопасности».

После полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина стала одним из главных мировых ориентиров в сфере ведения войны с применением дронов. ВСУ широко используют беспилотные системы для разведки, наведения и нанесения ударов на больших расстояниях, что ускорило развитие военных беспилотных технологий.

Зеленский напомнил об этой экспертизе на встрече, заявив: «В вопросах безопасности сегодня, в военных и беспилотных технологиях Украина — одна из самых сильных стран в мире. И я знаю, что это вас интересует».

Проблема наркотиков в Гондурасе

Гондурас давно используется как транзитный коридор для поставок кокаина, направляющихся на север из Южной Америки, и всё чаще сталкивается с проблемой местного выращивания коки и переработки её в кокаин. Силовики обнаруживают плантации и лаборатории в отдалённых районах, что вызывает опасения: страна превращается из транзитного коридора в более активное звено цепочки производства наркотиков.

Наркорынок действует параллельно мощным преступным группировкам, в том числе бандам MS-13 и Barrio 18, которые давно связывают с вымогательствами, насилием и борьбой за контроль над территориями. Уровень убийств в Гондурасе составляет около 24 на 100 тысяч жителей — почти в четыре раза выше мирового среднего показателя.

Только в прошлом месяце в одном из населённых пунктов, затронутом конфликтами из‑за маршрутов наркотрафика, были убиты 19 человек, а ещё пятеро полицейских погибли у границы с Гватемалой в результате нападения, в котором обвинили предполагаемых наркоторговцев.

Планируемая закупка дронов вписывается в более широкие усилия Гондураса по укреплению сотрудничества в сфере безопасности с зарубежными партнёрами. Вооружённые силы страны недавно заявили, что обсуждают с США возможные совместные операции против преступности, а Асфура отметил, что украинские дроны могут использоваться и в гражданских целях, например в сельском хозяйстве.