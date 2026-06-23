Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Гондурас купит украинские дроны для борьбы с наркоторговлей

Военнослужащие украинской военной разведки развернули ракету «Пекло».
Украинские военные разведчики развернули ракетный комплекс «Пекло». Авторское право  Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.
Авторское право Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.
By Leticia Batista Cabanas
Опубликовано
Поделиться Комментарии Подпишитесь на Euronews в Google
Поделиться Close Button

Президент Гондураса Насри Асфура заявил о планах приобрести украинские дроны для усиления охраны границ и борьбы с преступностью.

Гондурас намерен приобрести у Украины беспилотники в рамках усилий по борьбе с наркотрафиком и усиления охраны границ, заявил в понедельник президент Насри Асфура. Его страна продолжает сталкиваться с организованной преступностью, ОПГ и наркотрафиком.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

На прошлой неделе Асфура встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Сообщается, что Зеленский предложил ему сотрудничество в сфере военных технологий, прежде всего беспилотных систем, отработанных и усовершенствованных за годы полномасштабной войны.

В интервью AFP в Панама-Сити на Генеральной ассамблее Организации американских государств Асфура заявил, что предложенные технологии помогут его стране контролировать отдалённые районы и точечно пресекать преступную активность. «Мы говорим о дронах для защиты наших границ, для эффективного их патрулирования, для борьбы с организованной преступностью с использованием высокотехнологичного оборудования», — сказал он.

Асфура добавил, что Украина «может сильно помочь в дополнительном укреплении границ и борьбе с наркотрафиком», назвав проблему «вопросом национальной безопасности».

После полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина стала одним из главных мировых ориентиров в сфере ведения войны с применением дронов. ВСУ широко используют беспилотные системы для разведки, наведения и нанесения ударов на больших расстояниях, что ускорило развитие военных беспилотных технологий.

Зеленский напомнил об этой экспертизе на встрече, заявив: «В вопросах безопасности сегодня, в военных и беспилотных технологиях Украина — одна из самых сильных стран в мире. И я знаю, что это вас интересует».

Проблема наркотиков в Гондурасе

Гондурас давно используется как транзитный коридор для поставок кокаина, направляющихся на север из Южной Америки, и всё чаще сталкивается с проблемой местного выращивания коки и переработки её в кокаин. Силовики обнаруживают плантации и лаборатории в отдалённых районах, что вызывает опасения: страна превращается из транзитного коридора в более активное звено цепочки производства наркотиков.

Наркорынок действует параллельно мощным преступным группировкам, в том числе бандам MS-13 и Barrio 18, которые давно связывают с вымогательствами, насилием и борьбой за контроль над территориями. Уровень убийств в Гондурасе составляет около 24 на 100 тысяч жителей — почти в четыре раза выше мирового среднего показателя.

Только в прошлом месяце в одном из населённых пунктов, затронутом конфликтами из‑за маршрутов наркотрафика, были убиты 19 человек, а ещё пятеро полицейских погибли у границы с Гватемалой в результате нападения, в котором обвинили предполагаемых наркоторговцев.

Планируемая закупка дронов вписывается в более широкие усилия Гондураса по укреплению сотрудничества в сфере безопасности с зарубежными партнёрами. Вооружённые силы страны недавно заявили, что обсуждают с США возможные совместные операции против преступности, а Асфура отметил, что украинские дроны могут использоваться и в гражданских целях, например в сельском хозяйстве.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии Подпишитесь на Euronews в Google

Также по теме

"Мы получаем опыт, которым воспользуются все страны": Киев наращивает производство дальнобойных БпЛА

Украинские дроны атаковали предприятия, работающие на российскую военную машину

Французская компания Renault будет производить беспилотники в Украине