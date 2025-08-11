Украинские дроны атаковали предприятия, работающие на российскую военную машину

Вооруженные силы Украины в ночь на понедельник нанесли серию ударов беспилотниками по российским регионам, атаковав работающие на оборонную промышленность предприятия и объекты инфраструктуры.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Одной из мишеней стал Арзамасский приборостроительный завод в Нижегородской области. Это предприятие выпускает приборы для авиационной и космической отраслей, а также продукцию гражданского назначения.

Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, погиб сотрудник предприятия, еще двое пострадали и были доставлены в больницу.

Министерство обороны России заявило, что силы ПВО за ночь сбили более 30 украинских беспилотников - над Нижегородской, Белгородской, Брянской, Калужской, Орловской, Курской, Воронежской, Тульской и Рязанской областями, а также над аннексированным Крымом. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что были сбиты 7 дронов, направлявшихся на российскую столицу.

Еще 20 беспилотников были сбиты с 7:20 до 13:00 по Москве, отчитались позже в ведомстве.

Из-за атак украинских дронов в нескольких российских аэропортах, в частности, Саратова, Волгограда, Калуги и Нижнего Новгорода, вводились ограничения на прием и отправку самолетов, сообщили в Росавиации.

Накануне в Тульской области, по данным местных властей, в результате удара украинских беспилотников "по одному из гражданских предприятий" погибли два человека, трое получили ранения.

А в ночь на воскресенье атаке дронов подвергся Саратовский нефтеперерабатывающий завод. На предпритяии, которое, как отмечается в сообщении Генштаба ВСУ, подтвердившего этот удар, "является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры России, обеспечивающим оккупационные войска нефтепродуктами", произошли взрывы и пожар.

Еще один нефтеперерабатывающий завод был атакован в Республике Коми. Там, по данным украинских СМИ, которые ссылаются на источники в военной разведке, дроны поразили резервуар с нефтепродуктами и повредили установку по переработке газа и газового конденсат. Примечательно, что этот НПЗ, также участвующий в снабжении российской военной машины, расположен почти в 2000 километрах от Украины.

Между тем, ВСУ сообщили об отражении атак более чем 70 российских беспилотников. 12 дронов попали в цель в шести локациях. Обломки сбитых летательных аппаратов упали еще на одну.

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, в Никопольском районе в результате атаки дронов пострадали пять человек. В Марганецкой общине были госпитализированы двое мужчин, один из них — в тяжелом состоянии. В самом Никополе пострадали две женщины — в возрасте 60 и 64 лет — и один 66-летний мужчина. Отвозить их в больницу не потребовалось.

Накануне вечером российская армия сбросила на Запорожье две корректируемые авиабомбы — на автовокзал и медицинскую клинику, где было повреждено около 200 окон, кабинеты, палаты и медицинское оборудование.

На автовокзале в момент удара находились люди, более 20 человек получили ранены. Также были повреждены дома и автомобили рядом с местом удара.