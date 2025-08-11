Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Украинские дроны атаковали предприятия, работающие на российскую военную машину

ВСУ нанесли серию ударов беспилотниками по российским регионам
ВСУ нанесли серию ударов беспилотниками по российским регионам Авторское право  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Украинские силы нанесли новую серию ударов беспилотниками по предприятиям, участвующим в снабжении российской армии. Некоторые из них расположены за тысячи километров от Украины

Вооруженные силы Украины в ночь на понедельник нанесли серию ударов беспилотниками по российским регионам, атаковав работающие на оборонную промышленность предприятия и объекты инфраструктуры.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Одной из мишеней стал Арзамасский приборостроительный завод в Нижегородской области. Это предприятие выпускает приборы для авиационной и космической отраслей, а также продукцию гражданского назначения.

Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, погиб сотрудник предприятия, еще двое пострадали и были доставлены в больницу.

Министерство обороны России заявило, что силы ПВО за ночь сбили более 30 украинских беспилотников - над Нижегородской, Белгородской, Брянской, Калужской, Орловской, Курской, Воронежской, Тульской и Рязанской областями, а также над аннексированным Крымом. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что были сбиты 7 дронов, направлявшихся на российскую столицу.

Еще 20 беспилотников были сбиты с 7:20 до 13:00 по Москве, отчитались позже в ведомстве.

Из-за атак украинских дронов в нескольких российских аэропортах, в частности, Саратова, Волгограда, Калуги и Нижнего Новгорода, вводились ограничения на прием и отправку самолетов, сообщили в Росавиации.

Накануне в Тульской области, по данным местных властей, в результате удара украинских беспилотников "по одному из гражданских предприятий" погибли два человека, трое получили ранения.

А в ночь на воскресенье атаке дронов подвергся Саратовский нефтеперерабатывающий завод. На предпритяии, которое, как отмечается в сообщении Генштаба ВСУ, подтвердившего этот удар, "является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры России, обеспечивающим оккупационные войска нефтепродуктами", произошли взрывы и пожар.

Related

Еще один нефтеперерабатывающий завод был атакован в Республике Коми. Там, по данным украинских СМИ, которые ссылаются на источники в военной разведке, дроны поразили резервуар с нефтепродуктами и повредили установку по переработке газа и газового конденсат. Примечательно, что этот НПЗ, также участвующий в снабжении российской военной машины, расположен почти в 2000 километрах от Украины.

Между тем, ВСУ сообщили об отражении атак более чем 70 российских беспилотников. 12 дронов попали в цель в шести локациях. Обломки сбитых летательных аппаратов упали еще на одну.

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, в Никопольском районе в результате атаки дронов пострадали пять человек. В Марганецкой общине были госпитализированы двое мужчин, один из них — в тяжелом состоянии. В самом Никополе пострадали две женщины — в возрасте 60 и 64 лет — и один 66-летний мужчина. Отвозить их в больницу не потребовалось.

Накануне вечером российская армия сбросила на Запорожье две корректируемые авиабомбы — на автовокзал и медицинскую клинику, где было повреждено около 200 окон, кабинеты, палаты и медицинское оборудование.

На автовокзале в момент удара находились люди, более 20 человек получили ранены. Также были повреждены дома и автомобили рядом с местом удара.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

НАТО выделяет новый пакет помощи Украине

Милан-Кортина : украинский спортсмен дисквалифицирован за шлем с изображениями погибших

Удар по арсеналу российской армии под Волгоградом нанесли украинские ракеты "Фламинго" - Генштаб ВСУ