Бельгия выдала визы делегации талибов для переговоров с Еврокомиссией по миграции

Делегация движения "Талибан" вылетает в Брюссель во вторник после получения однодневной визы. Цель - проведение переговоров с ЕС о возвращении в Афганистан лиц, не получивших убежища.

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Конкретно Еврокомиссия пригласила афганских официальных лиц, чтобы обсудить инициативу по борьбе с нелегальной миграцией и увеличению числа депортаций, хотя официально не признает администрацию движения "Талибан", отмечают обозреватели. Контакты ЕС с властями движения "Талибан" вызвали ожесточённый отпор, правозащитные группы призвали комиссию отказаться от запланированной встречи.

Тем не менее пресс-секретарь министра иностранных дел Бельгии, которая выдала документы европейским учреждениям в качестве принимающей страны, сообщила AFP, что пять запрошенных виз были выданы в понедельник днем "после оценки уровня безопасности". Она уточнила, что они действительны только для Бельгии и не распространяются на Шенгенскую зону свободного передвижения, визы выданы на один день.

Бельгия отказалась сообщить дату прибытия делегации, сославшись на соображения безопасности, но многочисленные источники, а также афганские СМИ сообщили, что переговоры должны состояться во вторник. Делегация должна прилететь в страну и вылететь из нее через Турцию.

О чем пойдет речь на переговорах?

По словам европейских чиновников, обсуждение будет посвящено вопросам миграции и возможному возвращению граждан Афганистана, не имеющих права оставаться на территории Европейского союза. В мае Еврокомиссия объявила о своём «намерении в ближайшее время пригласить представителей талибов в Брюссель для обсуждения возвращения мигрантов в Афганистан».

В Еврокомиссии подчёркивают, что встреча проходит на техническом уровне и не означает официального признания правительства талибов. Представители ЕС неоднократно заявляли, что цель переговоров – решение практических вопросов миграции, а не выстраивание дипломатических отношений с нынешними властями Афганистана.

По мнению критиков, в т.ч. ведущих правозащитных организаций, это противоречит ценностям блока. "Страны ЕС подрывают доверие к себе, осуждая злоупотребления талибов и добиваясь привлечения к ответственности, с одной стороны, а с другой - сотрудничая с Талибами в принудительном возвращении афганцев", - заявила Ферешта Аббаси из Human Rights Watch.

Правительства европейских стран закрыли посольства в Кабуле, когда в 2021 году к власти вернулись талибы, снова введя шариат. Женщины должны носить чадру с головы до ног, когда выходят из дома, им запрещено посещать общественные места, включая парки и спортивные залы, образование девочек прекращается в 12 лет.

В этом месяце глава миграционной службы Евросоюза Магнус Бруннер выступил в защиту инициативы, заявив, что у Брюсселя нет другого выбора, кроме как говорить с правительством "Талибан" о возвращении нелегальных мигрантов из Афганистана. Государства ЕС стремятся занять более жёсткую позицию в отношении миграции, поскольку этого ждёт общественное мнение, которое всё охотнее прислушивается к сиренам ультраправых.

По данным информационного агентства Евросоюза, в период с 2013 по 2024 год 27 стран ЕС получили около миллиона заявлений о предоставлении убежища от афганцев. За этот период было одобрено примерно вдвое меньше заявок. В прошлом году 27 государств-членов ЕС выразили заинтересованность в возвращении в Афганистан некоторых мигрантов, не имеющих права на пребывание, особенно тех, кто был осужден за уголовные преступления.

"Государства-члены уделяют особое внимание лицам, совершившим серьезные преступления или представляющим угрозу безопасности", - заявил журналистам в понедельник представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

Правозащитные организации призывают ЕС полностью отказаться от проведения встречи. Такие структуры, как Human Rights Watch и Amnesty International, настаивают, что любое взаимодействие с талибами должно быть сосредоточено на вопросах ответственности и соблюдения прав человека, а не на содействии депортации людей в страну, которую они описывают как становящуюся всё более опасной.

Скандал также выявил разногласия и внутри самой Бельгии. Министр иностранных дел Максим Прево заявил, что выступает против приглашения представителей талибов в Брюссель, но отметил, что Бельгия не могла отказать в визах, так как на её территории расположены институты ЕС, а запрос был связан с официальной деятельностью европейских структур.

Переговоры проходят на фоне растущего давления на европейские правительства с требованием ужесточить миграционную политику. Хотя афганцы по-прежнему остаются среди тех национальностей, которым чаще всего предоставляют убежище в ЕС, ряд государств-членов настаивает на более жёстком контроле миграции и активизации сотрудничества по возвращению людей, чьи ходатайства были отклонены.

Афганистан сейчас переживает гуманитарный кризис. По данным ООН, миллионы афганцев сталкиваются с нехваткой продовольствия и тяжёлой экономической ситуацией, при этом страна принимает большое число людей, возвращающихся из соседних Ирана и Пакистана. Правозащитные организации подвергли сомнению законность и этичность возвращения туда мигрантов.