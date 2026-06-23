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Бельгия выдала визы делегации талибов для переговоров с Еврокомиссией по миграции

Боевик движения «Талибан» стоит на страже, пока женщины ждут получения продуктовых пайков, которые раздает гуманитарная организация
Боец движения «Талибан» стоит на страже, пока женщины ждут выдачи продуктовых пайков, распределяемых гуманитарной организацией. Авторское право  Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.
Авторское право Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.
By Leticia Batista Cabanas
Опубликовано
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Официальный Брюссель готовится впервые со времён возвращения «Талибана» к власти в Афганистане принять представителей движения. Правозащитные организации обвиняют руководство ЕС в непоследовательности.

Делегация движения "Талибан" вылетает в Брюссель во вторник после получения однодневной визы. Цель - проведение переговоров с ЕС о возвращении в Афганистан лиц, не получивших убежища.

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Конкретно Еврокомиссия пригласила афганских официальных лиц, чтобы обсудить инициативу по борьбе с нелегальной миграцией и увеличению числа депортаций, хотя официально не признает администрацию движения "Талибан", отмечают обозреватели. Контакты ЕС с властями движения "Талибан" вызвали ожесточённый отпор, правозащитные группы призвали комиссию отказаться от запланированной встречи.

Тем не менее пресс-секретарь министра иностранных дел Бельгии, которая выдала документы европейским учреждениям в качестве принимающей страны, сообщила AFP, что пять запрошенных виз были выданы в понедельник днем "после оценки уровня безопасности". Она уточнила, что они действительны только для Бельгии и не распространяются на Шенгенскую зону свободного передвижения, визы выданы на один день.

Бельгия отказалась сообщить дату прибытия делегации, сославшись на соображения безопасности, но многочисленные источники, а также афганские СМИ сообщили, что переговоры должны состояться во вторник. Делегация должна прилететь в страну и вылететь из нее через Турцию.

О чем пойдет речь на переговорах?

По словам европейских чиновников, обсуждение будет посвящено вопросам миграции и возможному возвращению граждан Афганистана, не имеющих права оставаться на территории Европейского союза. В мае Еврокомиссия объявила о своём «намерении в ближайшее время пригласить представителей талибов в Брюссель для обсуждения возвращения мигрантов в Афганистан».

В Еврокомиссии подчёркивают, что встреча проходит на техническом уровне и не означает официального признания правительства талибов. Представители ЕС неоднократно заявляли, что цель переговоров – решение практических вопросов миграции, а не выстраивание дипломатических отношений с нынешними властями Афганистана.

По мнению критиков, в т.ч. ведущих правозащитных организаций, это противоречит ценностям блока. "Страны ЕС подрывают доверие к себе, осуждая злоупотребления талибов и добиваясь привлечения к ответственности, с одной стороны, а с другой - сотрудничая с Талибами в принудительном возвращении афганцев", - заявила Ферешта Аббаси из Human Rights Watch.

Правительства европейских стран закрыли посольства в Кабуле, когда в 2021 году к власти вернулись талибы, снова введя шариат. Женщины должны носить чадру с головы до ног, когда выходят из дома, им запрещено посещать общественные места, включая парки и спортивные залы, образование девочек прекращается в 12 лет.

В этом месяце глава миграционной службы Евросоюза Магнус Бруннер выступил в защиту инициативы, заявив, что у Брюсселя нет другого выбора, кроме как говорить с правительством "Талибан" о возвращении нелегальных мигрантов из Афганистана. Государства ЕС стремятся занять более жёсткую позицию в отношении миграции, поскольку этого ждёт общественное мнение, которое всё охотнее прислушивается к сиренам ультраправых.

По данным информационного агентства Евросоюза, в период с 2013 по 2024 год 27 стран ЕС получили около миллиона заявлений о предоставлении убежища от афганцев. За этот период было одобрено примерно вдвое меньше заявок. В прошлом году 27 государств-членов ЕС выразили заинтересованность в возвращении в Афганистан некоторых мигрантов, не имеющих права на пребывание, особенно тех, кто был осужден за уголовные преступления.

"Государства-члены уделяют особое внимание лицам, совершившим серьезные преступления или представляющим угрозу безопасности", - заявил журналистам в понедельник представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

Правозащитные организации призывают ЕС полностью отказаться от проведения встречи. Такие структуры, как Human Rights Watch и Amnesty International, настаивают, что любое взаимодействие с талибами должно быть сосредоточено на вопросах ответственности и соблюдения прав человека, а не на содействии депортации людей в страну, которую они описывают как становящуюся всё более опасной.

Скандал также выявил разногласия и внутри самой Бельгии. Министр иностранных дел Максим Прево заявил, что выступает против приглашения представителей талибов в Брюссель, но отметил, что Бельгия не могла отказать в визах, так как на её территории расположены институты ЕС, а запрос был связан с официальной деятельностью европейских структур.

Переговоры проходят на фоне растущего давления на европейские правительства с требованием ужесточить миграционную политику. Хотя афганцы по-прежнему остаются среди тех национальностей, которым чаще всего предоставляют убежище в ЕС, ряд государств-членов настаивает на более жёстком контроле миграции и активизации сотрудничества по возвращению людей, чьи ходатайства были отклонены.

Афганистан сейчас переживает гуманитарный кризис. По данным ООН, миллионы афганцев сталкиваются с нехваткой продовольствия и тяжёлой экономической ситуацией, при этом страна принимает большое число людей, возвращающихся из соседних Ирана и Пакистана. Правозащитные организации подвергли сомнению законность и этичность возвращения туда мигрантов.

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