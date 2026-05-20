Лондонский «Арсенал» выиграл чемпионат Англии после 22‑летнего перерыва

Футболисты и болельщики лондонского «Арсенала» празднуют победу в чемпионате Англии.

Во вторник "канониры" досрочно стали чемпионами так, как главный конкурент за титул «Манчестер Сити» сыграл вничью 1:1 с «Борнмутом» и лишился шансов на первое место.

Игроки "Арсенала" поднимут трофей после заключительного матча сезона с соперниками из «Кристал Пэлас» на «Селхерст Парк» 24 мая.

Болельщики «Арсенала» празднуют победу в чемпионате AP

«Я же говорил вам… Всё сделано», — написал в соцсетях полузащитник «Арсенала» Деклан Райс, опубликовав фотографию празднующей команды.

Этот результат, возможно, поставил точку в последней попытке Пепа Гвардиолы выиграть титул с «Сити»: главный тренер не стал опровергать сообщения о том, что собирается покинуть команду по окончании сезона.

«Манчестер Сити», самый успешный и титулованный клуб Премьер-лиги последнего десятилетия, должен был обыгрывать «Борнмут», чтобы перенести развязку чемпионской гонки на заключительный тур в воскресенье, однако ничья сделала «Арсенал» недосягаемым лидером с отрывом в четыре очка.

Болельщики «Арсенала» на стадионе клуба в Лондоне AP

Болельщики «Арсенала» бурно отметили победу у стадиона «Эмирейтс». Праздник прошёл и на тренировочной базе клуба, где футболисты собрались посмотреть матч.

Фаны скандировали клубные кричалки и выразили надежду, что команда завоюет и кубок Лиги чемпионов, где «канонирам» 30 мая в Будапеште предстоит встретиться с действующим победителем турнира «Пари Сен-Жермен».

Команда главного тренера "канониров" Микеля Артеты вписала свои имена в один ряд с клубными легендами Тьерри Анри, Деннисом Бергкампом и Ианом Райтом, которые прежде поднимались на вершину английского футбола.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета AP

Три последних сезона подряд клуб финишировал вторым в чемпионате — дважды позади «Манчестер Сити» и один раз позади «Ливерпуля», уступая лидерство в таблице на финише сезона.

«Манчестер Сити» мог повторить сценарий прошлых лет, постепенно сокращая семиочковый отрыв от «Арсенала» с начала апреля и сравнявшись по набранным очкам после победы над северолондонцами со счётом 2:1 на «Этихаде» 19 апреля.

Однако болельщики, футболисты и тренерский штаб не утратили веры и говорили о своей уверенности в том, что смогут довести до конца гонку за титул. После очной встречи с «Арсеналом» «Сити» дважды сыграл вничью — с «Эвертоном» и «Борнмутом», тогда как лондонцы с тех пор выиграли все матчи, что обеспечило им пусть минимальное, но решающее преимущество.

В последний раз «Арсенал» становился чемпионом в 2004 году с так называемой командой «непобедимых», которая прошла тот сезон без единого поражения в лиге.

С тех пор титул по очереди доставался «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Сити», «Лестеру» и «Ливерпулю». Впервые с 2017 года чемпионом стала команда, не представляющая Манчестер или Ливерпуль.

Для «Арсенала» это 14-й чемпионский титул. Микель Артета надеется, что он ознаменует начало новой успешной эпохи для "канониров".