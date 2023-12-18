Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов

By Euronews

В Швейцарии прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, самого престижного футбольного клубного турнира Европы

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В швейцарском Ньоне в понедельник состоялась жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов УЕФА.

Пары, которые в двух матчах разыграют путевки в следующий круг, выглядят следующим образом:

"Порту" (Португалия) – "Арсенал" (Англия)

ПСЖ (Франция) – "Реал Сосьедад" (Испания)

ПСВ (Нидерланды) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

"Копенгаген" (Дания) – "Манчестер Сити" (Англия)

"Наполи" (Италия) – "Барселона" (Испания)

"Интер" (Италия) – "Атлетико" (Испания)

"Лацио" (Италия) – "Бавария" (Германия)

"Лейпциг" (Германия) – "Реал" (Испания).

Первые матчи пройдут 13-14 и 20-21 февраля, ответные – 5-6 и 12-13 марта.

В минувшем сезоне самый престижный клубный трофей Европы завоевал английский клуб "Манчестер Сити", который в финале обыграл "Интер".

Финал нынешней Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли".