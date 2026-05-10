Израиль депортировал двух участников флотилии "Глобал Суммуд" через 10 дней после их ареста

Израиль депортирует двух задержанных членов флотилии, фото из архива 1 мая 2026 года
Авторское право  © Max Cavallari / Greenpeace
Авторское право © Max Cavallari / Greenpeace
By Jesús Maturana
Опубликовано
30 апреля израильская армия перехватила в международных водах несколько судов флотилии "Глобал Суммуд". Абу Кешек и Тьяго Авила были арестованы. Спустя девять дней их депортировали

Министерство иностранных дел Израиля в своем заявлении подтвердило, что по завершении расследования Саиф Абу Кешек и Тьяго Авила, пассажиры флотилии "Глобал Суммуд", были депортированы из Израиля.

"Израиль не допустит нарушения законной морской блокады Газы", - говорится в заявлении, хотя перехват был осуществлен в международных водах, а международные организации, такие как ООН, и такие страны как Испания, осудили его незаконность.

Испано-палестинец Саиф Абу Кешек подтвердил свое освобождение в сообщении, опубликованном в социальных сетях Глобальной флотилии Суммуд. Он поблагодарил всех за мобилизацию после этих 6 дней плена и призвал продолжать мобилизацию против войны Израиля в Газе.

Абу Кешеф и Авила были арестованы, задержаны и предположительно подвергнуты пыткам, прежде чем их доставили в Израиль и допросили в суде. То, что началось как "48-часовое задержание" со стороны Израиля, превратилось в 6-дневную агонию, которая, наконец, подошла к концу.

