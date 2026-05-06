Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

ООН призвал Израиль отпустить двух активистов флотилии. Одного из них проверяют на возможные связи с террористами

Саиф Абукешек и Тьяго Авила на судне Гринпис "Арктик Санрайз" в Средиземном море, 18 апреля 2026 года
Саиф Абукешек и Тьяго Авила на судне Гринпис "Арктик Санрайз" в Средиземном море, 18 апреля 2026 года Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Израиль, задержавший флотилию, шедшую в Газу - вновь в центре международного скандала. От страны требуют отпустить двух активистов, которые с прошлой неделе содержатся в израильской тюрьме.

Организация Объединенных Наций в среду призвала Израиль выпустить двух активистов, захваченных с направлявшейся в Газу флотилии, и потребовала расследовать сообщения о возможном жестоком обращении с ними во время содержания под стражей.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

В заявлении представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Тамина Аль-Хитана говорится, что Израиль должен "немедленно и безоговорочно" освободить Саифа Абу Кешека и Тьяго Авилу, которые были остановлены в международных водах и доставлены на израильскую территорию, где находятся под арестом без предъявления официальных обвинений.

"Проявление солидарности и попытка доставить гуманитарную помощь палестинскому населению в Газе, которое остро в ней нуждается, не являются преступлением", — подчеркнули в ООН.

Гражданин Испании Саиф Абукешек и бразилец Тьяго Авила в настоящее время содержатся в тюрьме в Ашкелоне, они были в числе десятков активистов, которые, как сообщалось, везли в Газу гуманитарную помощь, намереваясь прорвать морскую блокаду анклава.

На прошлой неделе суда флотилии были остановлены израильтянами недалеко от побережья Греции в международных водах, все активисты, за исключением Авилы и Абу Кешека, отправились в Грецию, а оттуда - домой. Этих же мужчин доставили в Израиль для проверки возможных связей одного с террористическими организациями и изучения досье о неподобающем поведении второго, сообщили израильские СМИ.

Представители Авилы и Абукешека обвинили израильские власти в жестоком обращении с мужчинами, которые, утверждают они, объявили голодовку.

Аль-Хитан осудил эти "тревожные сообщения". "Мы призываем прекратить использование Израилем произвольных задержаний и широко и нечетко сформулированного законодательства о терроризме, не соответствующего международному праву прав человека", - отметил он.

Суда флотилии выходят из Барселоны, 12 апреля 2026 года
Суда флотилии выходят из Барселоны, 12 апреля 2026 года Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.

Во вторник израильский суд продлил пребывание Авилы и Абу Кешека под стражей.

Израиль не раз призывал международных активистов передавать гумпомощь в Газу через установленные каналы и не пытаться прорвать морскую блокаду анклава.

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон назвал флотилию, далеко не первый подобный проект пропалестинских активистов, "провокационной" затеей.

Дополнительные источники • AFP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Активистов не доплывшей до Газы флотилии забрали в Грецию

ООН призвал Израиль отпустить двух активистов флотилии. Одного из них проверяют на возможные связи с террористами

США обещают "сокрушительный ответ" на иранские атаки в Ормузском проливе