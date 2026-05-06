ООН призвал Израиль отпустить двух активистов флотилии. Одного из них проверяют на возможные связи с террористами

Организация Объединенных Наций в среду призвала Израиль выпустить двух активистов, захваченных с направлявшейся в Газу флотилии, и потребовала расследовать сообщения о возможном жестоком обращении с ними во время содержания под стражей.

В заявлении представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Тамина Аль-Хитана говорится, что Израиль должен "немедленно и безоговорочно" освободить Саифа Абу Кешека и Тьяго Авилу, которые были остановлены в международных водах и доставлены на израильскую территорию, где находятся под арестом без предъявления официальных обвинений.

"Проявление солидарности и попытка доставить гуманитарную помощь палестинскому населению в Газе, которое остро в ней нуждается, не являются преступлением", — подчеркнули в ООН.

Гражданин Испании Саиф Абукешек и бразилец Тьяго Авила в настоящее время содержатся в тюрьме в Ашкелоне, они были в числе десятков активистов, которые, как сообщалось, везли в Газу гуманитарную помощь, намереваясь прорвать морскую блокаду анклава.

На прошлой неделе суда флотилии были остановлены израильтянами недалеко от побережья Греции в международных водах, все активисты, за исключением Авилы и Абу Кешека, отправились в Грецию, а оттуда - домой. Этих же мужчин доставили в Израиль для проверки возможных связей одного с террористическими организациями и изучения досье о неподобающем поведении второго, сообщили израильские СМИ.

Представители Авилы и Абукешека обвинили израильские власти в жестоком обращении с мужчинами, которые, утверждают они, объявили голодовку.

Аль-Хитан осудил эти "тревожные сообщения". "Мы призываем прекратить использование Израилем произвольных задержаний и широко и нечетко сформулированного законодательства о терроризме, не соответствующего международному праву прав человека", - отметил он.

Суда флотилии выходят из Барселоны, 12 апреля 2026 года

Во вторник израильский суд продлил пребывание Авилы и Абу Кешека под стражей.

Израиль не раз призывал международных активистов передавать гумпомощь в Газу через установленные каналы и не пытаться прорвать морскую блокаду анклава.

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон назвал флотилию, далеко не первый подобный проект пропалестинских активистов, "провокационной" затеей.