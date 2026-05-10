Пастух обнаружил секретную израильскую базу в иракской пустыне

Израиль создал секретную военную базу в иракской пустыне еще до начала войны с Ираном, чтобы обеспечить воздушное прикрытие своих операций. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американские источники.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Этот шаг был предпринят в феврале. База в провинции Анбар включала в себя израильский спецназ и поисково-спасательные подразделения, предназначенные для операций после возможного падения военных самолетов на территорию Ирана.

Согласно докладу, Тель-Авив предложил свой секретный объект для обслуживания после того, как под Исфаханом был сбит американский истребитель F-15, но американские войска отказались и самостоятельно спасли пилотов, в то время как Израиль проводил параллельные рейды для охраны поля.

Как была обнаружена база?

Интересно, что база была обнаружена не иракскими службами безопасности, а пастухом, который заметил необычную военную активность, включая передвижение вертолетов и стрельбу, и сообщил об этом, что заставило иракские силы начать срочное расследование. Однако Израиль понял это и провел интенсивные рейды, в результате которых погиб один иракский солдат.

В то время Ирак поставил под сомнение обстоятельства инцидента и возложил вину за нападение на США, а Каис аль-Мохаммадави, заместитель командующего операциями иракской армии, сказал: "Эта безрассудная операция была проведена без согласования и одобрения".

Один из иракских военных чиновников выразил недовольство: "Похоже, что силы, которые были на земле до удара и поддерживались с воздуха, действовали за пределами возможностей наших подразделений".

Начальник штаба ВВС Израиля Томер Бар заявил, что силы специального назначения проводят "исключительные операции" в ходе противостояния с Ираном, не раскрыв при этом дополнительных подробностей.

Почему иракская пустыня?

Один из экспертов разведки объяснил, что пустыня на западе Ирака - идеальное место для таких секретных баз, учитывая ее обширность и малочисленность населения, добавив: "Багдаду было необходимо провести разведывательные и инспекционные операции перед любыми перемещениями".

Пустыня, простирающаяся к западу от реки Евфрат в провинции Анбар и соединяющаяся с пустынями Сирии и Иордании, - это крайне засушливый район, населенный кочевниками и занимающий около 23% территории Ирака.

Регион включает в себя города Аль-Каим, Анах, Хит и Рутба и считается одним из самых богатых природных ресурсов Ирака, содержащим огромные запасы фосфатов, оцениваемые в два миллиарда доказанных тонн, а также свободной серы, кварцевого песка и природного газа.

Эти события происходят в сложнейшей военно-политической обстановке, когда Багдад пытается сохранить хрупкое равновесие между двумя своими самыми могущественными союзниками - Вашингтоном и Тегераном.

В условиях этого хрупкого равновесия США продолжают оказывать давление на Ирак, требуя разоружения поддерживаемых Ираном группировок, которые Вашингтон относит к террористическим организациям. Эти группировки атакуют объекты США на территории Ирака, начиная от посольства в Багдаде, дипломатических и логистических пунктов и заканчивая нефтяными объектами, принадлежащими иностранным компаниям.