Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Пастух обнаружил секретную израильскую базу в иракской пустыне

Вертолет "Кобра" взлетает с базы к северу от границы с Кувейтом в иракской пустыне
Вертолет "Кобра" взлетает с базы к северу от границы с Кувейтом в иракской пустыне Авторское право  MICHAEL MACOR/San Francisco Chronicle via AP
Авторское право MICHAEL MACOR/San Francisco Chronicle via AP
By Ekbal Zein & Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Пустыня на западе Ирака оказалась идеальным местом для израильской секретной базы перед ударами по Ирану, учитывая ее просторы и малочисленность населения. "Проведение разведки и создание таких баз - обычное дело перед военными операциями", - объяснил эксперт

Израиль создал секретную военную базу в иракской пустыне еще до начала войны с Ираном, чтобы обеспечить воздушное прикрытие своих операций. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американские источники.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Этот шаг был предпринят в феврале. База в провинции Анбар включала в себя израильский спецназ и поисково-спасательные подразделения, предназначенные для операций после возможного падения военных самолетов на территорию Ирана.

Согласно докладу, Тель-Авив предложил свой секретный объект для обслуживания после того, как под Исфаханом был сбит американский истребитель F-15, но американские войска отказались и самостоятельно спасли пилотов, в то время как Израиль проводил параллельные рейды для охраны поля.

Как была обнаружена база?

Интересно, что база была обнаружена не иракскими службами безопасности, а пастухом, который заметил необычную военную активность, включая передвижение вертолетов и стрельбу, и сообщил об этом, что заставило иракские силы начать срочное расследование. Однако Израиль понял это и провел интенсивные рейды, в результате которых погиб один иракский солдат.

В то время Ирак поставил под сомнение обстоятельства инцидента и возложил вину за нападение на США, а Каис аль-Мохаммадави, заместитель командующего операциями иракской армии, сказал: "Эта безрассудная операция была проведена без согласования и одобрения".

Один из иракских военных чиновников выразил недовольство: "Похоже, что силы, которые были на земле до удара и поддерживались с воздуха, действовали за пределами возможностей наших подразделений".

Начальник штаба ВВС Израиля Томер Бар заявил, что силы специального назначения проводят "исключительные операции" в ходе противостояния с Ираном, не раскрыв при этом дополнительных подробностей.

Почему иракская пустыня?

Один из экспертов разведки объяснил, что пустыня на западе Ирака - идеальное место для таких секретных баз, учитывая ее обширность и малочисленность населения, добавив: "Багдаду было необходимо провести разведывательные и инспекционные операции перед любыми перемещениями".

Пустыня, простирающаяся к западу от реки Евфрат в провинции Анбар и соединяющаяся с пустынями Сирии и Иордании, - это крайне засушливый район, населенный кочевниками и занимающий около 23% территории Ирака.

Регион включает в себя города Аль-Каим, Анах, Хит и Рутба и считается одним из самых богатых природных ресурсов Ирака, содержащим огромные запасы фосфатов, оцениваемые в два миллиарда доказанных тонн, а также свободной серы, кварцевого песка и природного газа.

Эти события происходят в сложнейшей военно-политической обстановке, когда Багдад пытается сохранить хрупкое равновесие между двумя своими самыми могущественными союзниками - Вашингтоном и Тегераном.

В условиях этого хрупкого равновесия США продолжают оказывать давление на Ирак, требуя разоружения поддерживаемых Ираном группировок, которые Вашингтон относит к террористическим организациям. Эти группировки атакуют объекты США на территории Ирака, начиная от посольства в Багдаде, дипломатических и логистических пунктов и заканчивая нефтяными объектами, принадлежащими иностранным компаниям.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Иран и США борются за Ормузский пролив, в том числе и в СМИ

Таяни в Бейруте: "Нападения на гражданских лиц неприемлемы". Израиль вызывает итальянского посла

Переговоры в Вашингтоне и Исламабаде: Ближний Восток балансирует между военными ударами и попытками дипломатии