Специальный посланник США Паоло Дзамполли призвал ФИФА заменить сборную Ирана на Италию на предстоящем чемпионате мира по футболу, несмотря на то, что "Скуадра адзурра" не прошла квалификацию.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Дзамполли заявил, что было бы "мечтой" увидеть четырехкратных обладателей Кубка мира на финальном турнире в США, Мексике и Канаде этим летом.

"Я подтверждаю, что предложил Трампу и президенту ФИФА Джанни Инфантино, чтобы Италия заменила Иран на чемпионате мира", - сказал Дзамполли в интервью FT.

"Я - уроженец Италии, и для меня было бы мечтой увидеть "адзурри" на турнире в США. Их четыре титула - это родословная, которая оправдает их участие", - добавил он.

Италия в третий раз подряд не попала на чемпионат мира, проиграв в серии пенальти Боснии и Герцеговине в финале плей-офф квалификации.

Участие Ирана в Кубке мира оказалось под вопросом из-за войны, вспыхнувшей 28 февраля.

Трофей Кубка мира по футболу отражается в разных зеркалах во время выставки в Буэнос-Айресе, 20 февраля 2026 года AP Photo

ФИФА отказалась комментировать просьбу Дзамполли, сославшись на заявление Инфантино о том, что иранская команда будет участвовать "наверняка".

"Мы надеемся, что к тому времени ситуация будет мирной. Это определенно помогло бы. Но Иран должен приехать, если он хочет представлять свой народ", - сказал Инфантино на прошлой неделе.

"Они прошли квалификацию, и на самом деле это очень хорошая команда. Они действительно хотят играть, и они должны играть. Спорт должен быть вне политики".

Присутствуя на товарищеском матче Ирана против Коста-Рики в Турции в прошлом месяце, Инфантино заявил, что Иран будет на чемпионате мира и что они будут играть "там, где должны быть, в соответствии с жеребьевкой".

Иранская федерация футбола (FFIRI) в апреле заявила, что ведет переговоры с ФИФА о переносе матчей чемпионата мира из США в Мексику.

В среду представитель иранского правительства заявил, что мужская сборная готовится к "гордому и успешному участию" в матчах чемпионата мира в США.

"Министерство молодежи и спорта сделало заявление о полной готовности нашей национальной сборной по футболу к участию в чемпионате мира 2026 года в США по распоряжению министра", - сказала представитель правительства Фатемех Мохеджерани в интервью государственному телевидению.

Команда должна прибыть в тренировочный лагерь в Аризоне не позднее 10 июня, как минимум за пять дней до первой игры, как того требуют правила ФИФА для проведения чемпионата мира.

Паоло Дзамполли (в центре) AP Photo

Замполли - итало-американский бизнесмен и бывший модельный агент, который утверждает, что познакомил Трампа с его женой Меланией.

Ни Белый дом, ни итальянская или иранская футбольные федерации не ответили на просьбу о комментарии.

Может ли Италия заменить Иран на турнире?

Ответ и да, и нет.

Согласно правилам ФИФА, руководящий орган имеет "исключительное право" выбирать замену команде в случае снятия или исключения.

Если бы Иран, квалифицировавшийся на чемпионат мира по праву, снялся с турнира, это создало бы еще одну проблему, и ФИФА в идеале должна была бы заменить его другой командой из Азии, чтобы сохранить континентальный баланс.

Одним из вариантов может стать замена Ирана на сборную, занявшую первое место в рейтинге и не прошедшую квалификацию. Согласно текущей официальной турнирной таблице, это будет Италия, занимающая 12-е место.

Игрок сборной Италии Джанлука Манчини (слева) и игрок сборной Боснии Эдин Джеко борются за мяч во время финального матча плей-офф отборочного турнира чемпионата мира по футболу между сборными Боснии и Италии в Зенице, 31 марта. AP Photo

Как сообщается, это предложение было сделано в рамках попытки восстановить отношения между Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони после того, как президент США назвал ее лишенной "мужества" за то, что она не поддержала войну с Ираном.

"Я думал, что у нее есть мужество, но я ошибался", - сказал Трамп в интервью итальянской газете Corriere della Sera в прошлый вторник.

Неожиданный публичный разрыв между двумя лидерами, которые за последний год установили одни из самых тесных трансатлантических отношений, произошел после того, как Трамп раскритиковал понтифика за его антивоенную позицию в отношении Ирана.

Президент США Дональд Трамп приветствует премьер-министра Италии Джорджу Мелони во время саммита в Шарм-эль-Шейхе, 13 октября 2025 года. Euronews

Мелони защитил святого отца католической церкви, назвав критику Трампа в адрес Папы "неприемлемой".

"Папа - глава католической церкви, и это правильно и нормально, что он призывает к миру и осуждает все формы войны", - сказала Мелони.

Она добавила, что ей было бы неприятно жить в обществе, где "религиозные лидеры делают то, что им говорят политики".

Трамп ответил, заявив итальянскому изданию: "Она неприемлема, потому что не возражает против того, что у Ирана есть ядерное оружие и что он взорвет Италию за две минуты, если у него будет такая возможность".

Ранее Трамп назвал Мелони "одним из настоящих лидеров мира" и "полным энергии, фантастическим", а Мелони сказала, что может говорить с ним откровенно, даже когда они не согласны.