Трамп: мы не позволим Ирану заниматься вымогательством

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные начали блокировать иранские порты, чтобы заставить Тегеран открыть Ормузский пролив и принять условия Вашингтона по прекращению войны, которая длится с 28 февраля.

По меньшей мере два танкера, приблизившиеся к проливу в понедельник, развернулись, говорится в сообщении в соцсети X компании MarineTraffic.

В Управлении морских торговых операций Великобритании заявили, что блокада затронула "всю береговую линию Ирана, включая порты и энергетическую инфраструктуру".

В уведомлении для мореходов говорится, что транзит через пролив в порты или из них вне Ирана, по сообщениям, не затруднен, хотя суда "могут столкнуться с военным присутствием".

"Мы не можем позволить им шантажировать или вымогать у мира деньги, потому что именно этим они и занимаются", - сказал Трамп об Иране в Белом доме, где он объявил о начале блокады.

Американский президент отметил, что США по-прежнему готовы взаимодействовать с Ираном.

"Я могу сказать, что нам звонили с другой стороны", - сказал Трамп, добавив, что "они хотят заключить сделку".

По словам двух американских чиновников и человека, знакомого с этим вопросом, между Вашингтоном и Ираном ведутся консультации о втором раунде очных переговоров.

Дипломат одной из стран-посредников, среди которых Пакистан, Турция и Египет, сообщил, что Тегеран и США согласились на новые переговоры.

Иран предупреждал, что примет ответные меры, если США введут блокаду его портов. В Тегеран заявили, что ни один порт в Персидском заливе не будет в безопасности, если будет затруднено судоходство в его порты и из них.

Эти угрозы последовали за провалом переговоров в Исламабаде, состоявшихся в минувшие выходные с целью достижения мирного соглашения между США и Ираном при посредничестве Пакистана. Вице-президент Вэнс, возглавлявший американскую делегацию, заявил, что основной камнем преткновения стало нежелание Ирана отказаться от своих ядерных амбиций.

АРХИВ. Нефтяные танкеры и грузовые суда в Ормузском проливе, 11 марта 2026 г. AP

Фактическое закрытие Ираном пролива, через который в мирное время проходит пятая часть мировой нефти, привело к резкому скачку цен на нефть, что привело к росту стоимости бензина, продуктов питания и других товаров первой необходимости далеко за пределами Ближнего Востока.

До введения американской блокады Тегеран пропускал некоторые суда, считавшиеся дружественными - под флагами стран, не состоящих в союзе с США или Израилем, - взимая при этом значительную плату, что привело к обвинениям в том, что он держит в заложниках мировую экономику.

Некоторые аналитики сомневаются, что Соединенные Штаты смогут восстановить нормальное судоходство только с помощью силы. Неясно, как будет работать блокада и каковы могут быть опасности для американских войск, если Трамп решит их ввести, чтобы открыть этот стратегический водный путь.

Иран ответил угрозами в адрес всех портов в Персидском и Оманском заливах, нацелившись на страны-союзницы США.

Мужчина с иранским флагом на фоне надписи на фарси "Ормузский пролив останется закрытым", Тегеран, 13 апреля 2026 года АР

"Безопасность в Персидском заливе и Оманском море либо для всех, либо ни для кого", - сообщило в понедельник радиовещание Исламской Республики Иран.

Блокада Вашингтона и угроза ответных мер со стороны Ирана привели к чрезвычайному противостоянию, которое создало серьезные риски для мировой экономики и вызвало опасения, что перемирие может закончиться и боевые действия возобновятся.

Вечером понедельника президент США заявил, что американские военные "уничтожили" военно-морские силы Ирана, отметив, что 158 кораблей "лежат на дне моря".

Скриншот записи Трампа в Truth Social, 13 апреля 2026 года @realDonaldTrump/TruthSocial

"Мы не поразили их немногочисленные, как они их называют, "быстроходные ударные корабли", потому что не сочли их серьезной угрозой.", - отметил Трамп, предупредив, что если "если какой-либо из этих кораблей приблизится к нашей блокаде, он будет немедленно уничтожен с использованием той же системы уничтожения, которую мы применяем против наркоторговцев на лодках в море".

Двухнедельное перемирие между США, Израилем и Ираном должно было вновь открыть Ормузский пролив для морского сообщения для снижения мировых цен на на нефть. Ее стоимость в течение нескольких недель превышала 100 долларов (85 евро) за баррель.

Поскольку судоходство по-прежнему ограничено, а введение блокады со стороны США стало возможным, нефть марки Brent медленно поднимается с шестинедельного минимума в 91 доллар (77 евро) за баррель, достигнутого 8 апреля, и во вторник утром торгуется на уровне чуть выше 98 долларов (83 евро).