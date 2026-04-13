Правозащитники встревожены ростом числа казней в Иране

Веревка, завязанная в форме петли, лежит на полу в одной из комнат печально известной военной тюрьмы "Сайднай", 18 декабря 2024 года Авторское право  AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано
Правозащитные группы утверждают, что в Иране совершается больше всего казней на душу населения, чем в любой другой стране мира, кроме Китая, по которому нет достоверных данных.

Власти Ирана казнили по меньшей мере 1639 человек в 2025 году, а в этом году могут повесить еще больше в связи с войной против США и Израиля, заявили в понедельник две неправительственные организации, призвав Запад поставить вопрос о казнях "в центр" любых переговоров с Тегераном.

Число казней увеличилось на 68%. В 2024 в Иране были приговорены к смерти 975 человек, говорится в совместном ежегодном отчете (источник на английском языке) норвежской организации "Права человека в Иране" (IHR) и парижской организации "Вместе против смертной казни" (ECPM).

Если Исламская республика "переживет нынешний кризис, существует серьезный риск того, что казни будут еще шире использоваться в качестве инструмента угнетения и репрессий", говорится в докладе.

Организация IHR, которой для подтверждения казни требуется два источника, о большинстве из которых иранские официальные СМИ не сообщают, заявила, что эта цифра представляет собой "абсолютный минимум" для числа повешенных в 2025 году.

В докладе говорится, что число казней было самым высоким с тех пор, как IHR начала отслеживать их в 2008 году, и стало самым большим с 1989 года, когда произошла исламская революция.

Рафаэль Шенюэль-Хазан, исполнительный директор ECPM, заявил, что вопрос об отмене смертной казни должен быть "в центре" любых переговоров между Ираном и Западом о прекращении конфликта, который в настоящее время приостановлен в результате перемирия.

"Будьте сильными, включите вопрос смертной казни во все сделки", - сказал он журналистам на пресс-конференции в Париже, добавив, что "реальность остается прежней" даже после более чем пяти недель войны, в ходе которой был убит верховный лидер Али Хаменеи.

Директор IHR Махмуд Амири-Могаддам отметил, что на переговорах в Пакистане одном "не было упоминания о правах иранского народа".

Мораторий на применение смертной казни и освобождение всех политических заключенных должны стать "требованием номер один" на переговорах, сказал он.

Лучший в мире палач?

В докладе также звучит предупреждение, что "сотни задержанных демонстрантов остаются под угрозой смертного приговора и казни" после того, как им были предъявлены обвинения в связи с протестами против властей в январе 2026 года, которые были подавлены в результате репрессий, что, по словам правозащитников, привели к гибели тысяч людей и десяткам тысяч арестов.

Даже во время войны Иран повесил семь человек в связи с январскими протестами, еще шесть человек были осуждены за членство в запрещенной оппозиционной группировке "Народные моджахеды Ирана" (MEK), а один гражданин Ирана и Швеции с двойным гражданством был обвинен в шпионаже в пользу Израиля.

Уличный протест в Тегеране, 9 января 2026 года AP Photo

Амири-Могаддам сообщил, что смертные приговоры были вынесены в отношении еще как минимум 26 человек, арестованных во время январских протестов, "но еще нескольким сотням" предъявлены обвинения, которые могут привести к смертной казни.

"Послание, которое они посылают, ежедневно казня людей, заключается в том, чтобы сказать: "У нас есть власть убивать", - добавил он.

По данным НПО, в 2025 году было казнено по меньшей мере 48 женщин, что является самым высоким показателем за последние 20 лет и на 55% больше, чем в 2024 году, когда была повешена 31 женщина.

Из них 21 женщина была казнена за убийство своих мужей или женихов, говорится в докладе.

Почти все казни были проведены в тюрьмах, но число публичных казней увеличилось более чем в три раза и составило 11 в 2025 году, говорится в докладе.

Почти половина казненных были осуждены за преступления, связанные с наркотиками, говорится в докладе.

Женщина проходит мимо здания, поврежденного в результате смертоносного израильского авиаудара по жилому комплексу в Тегеране, 19 июля 2025 года AP Photo

Правозащитные группы, в том числе Amnesty International, утверждают, что в Иране совершается больше всего казней на душу населения среди всех стран мира, и больше всего среди всех стран, кроме Китая, по которому нет достоверных данных.

По словам Амири-Могаддама, существует еще более 500 возможных случаев казни в 2025 году, которые не были включены в отчет, так как их невозможно точно установить.

Составление данных также осложнялось отключением интернета, введенным властями во время январских протестов и войны, добавил он. Это может означать, что Иран, возможно, теперь даже обогнал Китай в качестве главного палача в мире.

Дополнительные источники • AFP

