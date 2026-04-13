Суд в Париже вынесет приговор компании Lafarge по делу о финансировании терроризма в Сирии

Завод Лафарж в Париже, Франция - фото из архива 18 февраля 2009 г.
By Vincent Reynier
Французского производителя цемента и восемь его бывших руководителей обвиняют в том, что они выплатили около 4,7 миллиона евро джихадистским группировкам в Сирии, чтобы сохранить там свой завод.

"Это история о бесконтрольности и злоупотреблении", - заявила антитеррористическая прокуратура (Pnat) в декабре прошлого года, ведущая расследование против Lafarge.

В понедельник Парижский суд должен вынести вердикт по делу о французской цементной компании и восьми её бывших руководителей, обвиняемым в выплатах джихадистским группировкам за поддержание в рабочем состоянии завода в сирийском городе Джабалия, находившегося в эпицентре боевых действий.

По оценкам Pnat, общая сумма платежей за период с 2013 по 2014 год формированиям, классифицированным как "террористические", составила почти 4,7 миллиона евро.

Указав на "отсутствия признания вины" и "сожалений" со стороны обвиняемых, антитеррористическая прокуратура потребовала наложить на Lafarge максимальный штраф в размере 1,125 млн евро, а также частично конфисковать активы на сумму 30 млн евро.

"Это история о том, как компания Lafarge - флагман французской промышленности - сбилась с пути и стала финансировать террористические организации, преследуя единственную цель - меракантильную", - говорится в заявлении прокуратуры.

Обвинение также запросило шесть лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора для бывшего генерального директора группы предприятий Lafarge - Брюно Лафона, - который продолжает решительно отрицать, что знал о незаконных платежах.

Однако Pnat считает, что тот был в курсе ситуации и "дал чёткие указания" сохранить завод в рабочем состоянии, выразив сожаление по поводу "чисто экономического выбора, поражабщего своим цинизмом".

