Новые утечки разговоров Сийярто и Лаврова: саммит ЕС и встречи с Путиным

Консорциум европейских изданий (Vsquare, FrontStory, Delfi Estonia, The Insider и Центр расследований имени Яна Куцяка ICJK) опубликовал на нескольких платформах новые аудиозаписи телефонных разговоры министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Среди прочего, из расшифровки стало известно, что Сийярто предложил российскому коллеге переслать документы ЕС через венгерское посольство в Москве, а также выяснилось, что именно они обсуждали перед визитом Виктора Орбана в Москву в июле 2024 года. На другой записи он спрашивает министра иностранных дел России о встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске.

Согласно расследованию, во время их многочисленных телефонных разговоров Сийярто предоставил Лаврову множество конфиденциальной информации о том, как объединенная западная коалиция готовится усилить давление на Россию с целью прекращения войны - иными словами, министр иностранных дел Венгрии действовал в российских интересах по вопросам, имеющим стратегическое значение для Европы.

Согласно ранее просочившейся информации и аудиозаписям, Сийярто регулярно информировал министра иностранных дел России о событиях в ЕС в последние годы. Одна из аудиозаписей свидетельствует о том, что Сийярто прилагал усилия для исключения некоторых российских физических и юридических лиц из санкционного списка ЕС и тесно сотрудничал с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным с этой целью.

14 декабря 2023 года на Европейском совете в Брюсселе лидеры ЕС собрались открыть переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдовы, но натолкнулись на сопротивление Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан пригрозил наложить вето на это решение и использовал этот вопрос как рычаг в споре с Брюсселем по поводу 22 миллиардов евро, замороженных в соответствии с процедурой верховенства закона.

Шантаж Венгрии тогда не сработал. А Сийярто, который, как обычно, сопровождал Орбана наблюдал за ходом переговоров и информировал Кремль практически в режиме реального времени, шаг за шагом, говорится в расследовании.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) пожимает руку Петеру Сийярто (Russian Foreign Ministry Press Service via AP, File

"Петер, как ты? Я в порядке ", - поприветствовал Лавров Сийярто, который рассказал, как продвигаются переговоры и что включает в себя венгерский план встречи. Лаврову определенно понравилось то, что он услышал.

"Хорошо, хорошо, да, да, отлично ", - сказал он. "Иногда доброкачественный, открытый шантаж - это лучшее решение", - добавил Лавров.

Расследование выявило, что не только тогда, но и вообще во время перерывов в переговорах с ЕС Сийярто стремился связаться с Лавровым, чтобы спросить его совета или разрешения на шаги, которые наносят ущерб ЕС и Украине.

Поездка Орбана в Киев, а затем в Москву

2 июля 2024 года Виктор Орбан отправился в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, впервые с начала полномасштабного российского вторжения.

Согласно результатам расследования, в тот день Сийярто позвонил Лаврову, чтобы сообщить ему о встрече Орбана и Зеленского. Время звонка имеет большое значение, поскольку он был сделан за неделю до саммита НАТО в Вашингтоне, где поддержка Украины со стороны Запада была одним из главных пунктов повестки дня. Сийярто хотел узнать у Лаврова, примет ли президент России Владимир Путин Орбана "где-нибудь в России" перед саммитом НАТО, так как "премьер-министр абсолютно гибко подходит к выбору места встречи". По словам Сийярто, Орбан хотел объяснить Путину "последствия киевской встречи".

Лавров спросил, в каком качестве Орбан хотел поговорить с Путиным: как премьер-министр Венгрии или как "страна-председатель в Совете Европейского союза", поскольку в то время Венгрия председательствовала по ротации. Орбан воспользовался этой ситуацией, чтобы начать так называемую "миссию мира", которая включала в себя визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин для переговоров.

"Эти две вещи нельзя разделять, но я думаю, что это добавляет важности , - сказал Сийярто Лаврову.

В итоге встреча состоялась 5 июля 2024 года в Кремле, где Путин сразу же начал с представления Орбана в качестве представителя ЕС.

Согласно расследованию, венгерское правительство сделало все возможное, чтобы сохранить встречу Орбана и Путина в тайне от союзников по ЕС и НАТО, опасаясь противодействия со стороны западных стран. Когда новость о встрече просочилась, представители ЕС заранее подчеркнули, что Орбан представляет только Венгрию, а не весь блок.

Согласно просочившейся информации, у Лаврова также была просьба к Сийярто во время их телефонного разговора перед встречей, он просил поделиться информацией об обсуждениях, связанных с вступлением Украины ЕС и правами меньшинств.

- Послушайте, я сам хотел вам позвонить, чтобы спросить о компромиссе с Европейским союзом по поводу открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС. Были сообщения, что решающую роль в этом сыграл вопрос о языке национальных меньшинств.

- Это верно. Это действительно так.

- Мы пытаемся получить точный документ, но...

- Я пришлю его вам. Без проблем.....

- Хорошо, Питер, если бы вы могли прислать мне документ, я был бы очень благодарен.

- Я сделаю это прямо сейчас. Я отправлю его в свое посольство в Москве, мой посол перешлет его своему руководителю аппарата, и тогда он будет в вашем распоряжении.

Сергей Лавров и Петр Сиряков во время переговоров в перерыве заседания Совета Безопасности ООН (Russian Foreign Ministry Press Service via AP)

Неясно, какой именно документ Лавров хотел получить от Сийярто. Высокопоставленный представитель ЕС заявил, что с "99-процентной уверенностью" можно утверждать, что документ, который Сийярто обещал направить Лаврову, - это переговорная база, которая к тому времени была в открытом доступе на сайте ЕС.

"Я вообще не понимаю, зачем Лавров играл с ним в эту игру. Это публичный документ", - сказал он.

Один из руководителей западной разведки сказал, что, возможно, Лавров просто проверял, насколько далеко Сийярто готов зайти, чтобы предоставить информацию России.

"Это почти как тест на лояльность, чтобы судить, готов ли информатор выполнять приказы или задания", - сказал чиновник следователям.

В другом разговоре, записанном 17 июня 2024 года, Сийрто сказал Лаврову: "Знаешь, Сергей, я всегда в твоем распоряжении", после того как они обсудили ситуацию с этническими меньшинствами в Украине.

Сийярто назвал публикацию аудиозаписей вопиющим вмешательством спецслужб

Петер Сийярто назвал публикацию новых аудиозаписей телефонных разговоров между ним и министром иностранных дел России "необычайно грубым и открытым вмешательством со стороны секретных служб".

Министр иностранных дел Венгрии написал в Facebook, что "разоблачения" показывают четыре вещи, а именно: Венгрия твердо выступает за мир, является самым сильным защитником венгерского народа в Закарпатье, борется за дешевые российские нефть и газ и считает политику Брюсселя "очень опасной и готовящейся трагедией".

Лидер оппозиции Петер Мадьяр ранее охарактеризовал предполагаемое поведение Сийярто как предательство. "Это открытое предательство интересов Венгрии и Европы", - заявил Мадьяр в марте.

Европейская комиссия также выразила обеспокоенность в марте, призвав Венгрию дать разъяснения по поводу этих обвинений, которые она назвала вызывающими глубокую озабоченность.