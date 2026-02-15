Непал: ритуалы с каннабисом на Шиваратри в Катманду

Священнослужитель курит марихуану у индуистского храма Пашупатинатх во время фестиваля Шиваратри в Катманду
Святой человек курит марихуану в индуистском храме Пашупатинатх во время фестиваля Шиваратри в Катманду.
By Alexis Caraco и AP
Опубликовано
Многолюдные толпы заполнили храм Пашупатинатх в Катманду на Шиваратри: паломники молились, слушали музыку, а власти на день смягчили запрет на марихуану.

В воскресенье Непал отмечал Шиваратри: улицы Катманду заполнили толпы верующих, а к храму Пашупатинат выстраивались многочасовые очереди. Десятки тысяч людей пришли помолиться, петь и танцевать в честь Шивы. Хотя марихуана запрещена почти круглый год, во время праздника полиция допускает ее ограниченное употребление, что отражает давнюю связь Шивы с каннабисом.

По другую сторону реки Багмати, на ближайших холмах, священнослужители, покрытые золой, и в основном молодые паломники открыто курили. На празднование приехали и посетители из Индии, чтобы присоединиться к ритуалам.

Непал запретил марихуану в 1976 году, после десятилетий легальной торговли, а недавние попытки ее декриминализировать зашли в тупик. Но хотя бы на один день традиция берет верх над законом.

