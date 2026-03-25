Германия в зоне досягаемости ракет иранского "режима аятолл"?

Дальнобойный иранский ракетный удар по англо-американской военной базе на острове Диего-Гарсия 21 марта показал: Германия и Европа находятся под реальной угрозой. «Эта ракетная атака (...) с тем же успехом могла быть нанесена по Берлину или Парижу», – заявил в эфире Euronews военный эксперт Ральф Тиле.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

По данным государственного телевидения, Иран выпустил по военной базе в Индийском океане две баллистические ракеты. Как сообщает Wall Street Journal, одну из них сбил американский военный корабль, а вторая вышла из строя в полете.

До сих пор иранское руководство официально признавалo дальность своих ракет лишь до 2 000 километров. Это соответствует классу ракет средней дальности (1 000–3 000 километров). Теперь же выясняется: у Ирана, по‑видимому, есть ракетный арсенал с гораздо большей дальностью, чем считалось ранее.

Военная база на Диего-Гарсия, которую совместно используют Великобритания и США, до сих пор считалась недосягаемой. Архипелаг Чагос, в составе которого находится остров, остается под британским контролем с 1810 года и расположен примерно в 4 000 километрах юго-восточнее иранского побережья. Это такое же расстояние как (от Ирана) «минимум до Южной Германии», – отметил Тиле в комментарии Euronews.

Диего-Гарсия с воздуха. AP/AP

Американская база в Рамштайне могла стать такой же целью

По словам военного эксперта, тот факт, что, к примеру, американская авиабаза Рамштайн под Кайзерслаутерном не стала целью иранского ракетного удара, – дело случая.

Авиабаза Рамштайн в федеральной земле Рейнланд‑Пфальц считается главным военным объектом США в Европе. На ее территории также размещено командование ВВС НАТО, поэтому удар по базе затронул бы все страны альянса.

Еще один тревожный момент: Иран нацелен не только на военные объекты. В последнее время иранские военные открыто угрожают атаковать противников по всему миру. Представитель вооруженных сил Ирана генерал Абольфазл Шекарчи в эфире государственного телевидения заявил о намерении расширить войну, которую ведет Иран. С этого момента, по его словам, развлекательные и туристические объекты по всему миру больше не могут считаться безопасными, передал частный телеканал Iran International.

Тиле подтверждает: Иран, по его словам, – террористическое государство, которое на протяжении десятилетий наносит удары по людям. Его цели – посольства, ночные клубы, туристические центры.

Следующий шаг: ядерное оружие?

Запуск ракет по Диего-Гарсия был своего рода «тестом», поясняет военный эксперт. В данном случае речь шла о неядерных боеприпасах, однако Иран показал, что способен наносить удары на таком расстоянии и ядерным оружием.

Угроза вполне реальна: по оценкам западных разведслужб, иранские баллистические ракеты технически способны нести ядерные боеголовки.

Это подтверждает и организация Iran Watch (источник на немецком языке): многие иранские ракеты могут быть оснащены ядерными боеголовками. Ракетный арсенал Ирана – один из крупнейших на Ближнем Востоке. В 2022 году глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи заявил, что у Ирана имеется «более 3 000» баллистических ракет.

Иранская ракетная программа существует уже более 40 лет. Она была запущена в 1980‑е годы в ответ на ирано-иракскую войну. В последующие десятилетия Корпус стражей исламской революции развивал ее как средство сдерживания США и Израиля.

Какие иранские ракеты могут достичь Европы?

Какую именно ракетную систему Иран применил при ударе по Диего-Гарсия, пока неизвестно, следует из анализа проекта Critical Threats Project. По его данным, это могла быть модифицированная версия одной из существующих ракет либо до сих пор не известное оружие.

То, какой могла быть эта модификация, иллюстрирует следующий пример:

В иранском арсенале, среди прочего, есть ракета «Хоррамшахр‑4» – баллистическая ракета средней дальности с радиусом действия от 2 000 до 3 000 километров и полезной нагрузкой 450–600 килограммов. Ее впервые представили в Тегеране в сентябре 2017 года на церемонии, посвященной 37‑й годовщине ирано-иракской войны. По данным специализированного портала Army Technology, длина ракеты составляет 13 метров, а масса – около 20 тонн.

Модифицированный вариант этой ракеты был показан на параде в Тегеране в 2019 году. Он получил более компактный и легкий боевой блок по сравнению с предыдущей версией, что, как полагают, позволило увеличить дальность с 2 000 до 3 000 километров.

Расстояние от Тегерана до Берлина – около 3 200 километров, время подлета в этом случае составило бы примерно 15–20 минут. Это показывает, что практически вся Европа находится в зоне досягаемости иранских ракет, отмечают военные эксперты.

Иран может располагать ракетами дальностью до 4 000 км. Critical Threats Project

Сценарий, к которому Германия не готова

К такому сценарию нападения Германия и Европа вовсе не готовы, считает военный эксперт Тиле. Причина, по его словам, в том, что у них слишком мало систем ПВО, а половину из тех, что есть, уже отправили в Украину.

«С начала российского наступления против Украины 24 февраля 2022 года Германия передала Киеву имущество из запасов бундесвера с ориентировочной стоимостью восполнения 5,2 млрд евро», – сообщает федеральное правительство.

Изначально на вооружении бундесвера было 12 батарей Patriot. Только в 2023–2024 годах две из них передали Польше и три – Украине. Закупку дополнительных комплексов планировали на период с 2025 по 2029 год. Однако война вокруг Ирана меняет ситуацию. Как писала газета Handelsblatt со ссылкой на военные круги, США и Израиль уже в первые месяцы конфликта израсходовали не менее 800 ракет Patriot. Теперь самим США нужны эти ЗРК, и запасы в Европе заметно сократились. Между тем Patriot остается ключевой системой противовоздушной обороны на Западе.

Выход, по мнению Ральфа Тиле, – система «Arrow Weapon System for Germany» (AWS). AWS‑G – израильский комплекс, разработанный в сотрудничестве с США. Он способен перехватывать баллистические ракеты за пределами атмосферы на высотах свыше 100 километров и на расстоянии до 2 400 километров. Его преимущества – чрезвычайно короткое время реакции, большой высотный диапазон и эшелонированная защита.

Одна из таких установок с декабря 2025 года уже развернута в окрестностях Берлина, еще две заказаны. Но Тиле предостерегает: не стоит думать, что мы теперь надежно защищены. «Мы никогда в жизни не сможем так плотно закрыть свое небо, как израильтяне», – говорит он. В конце концов, Израиль значительно меньше Германии.

Дети играют рядом с фрагментом иранской баллистической ракеты, упавшей в понедельник, 23 марта 2026 года, на школьный двор в израильском поселении Педуэль. AP Photo

По словам Тиле, сейчас начинается длительный процесс по укреплению безопасности воздушного пространства. Германии и Европе необходимо усилить свою оборону, однако покупка комплексов Arrow‑3 показывает, что Германия движется в правильном направлении.