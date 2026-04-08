ЦРУ обнаружило военного США в Иране по сигналу его сердца. Сейчас он в госпитале в Ландштуле

Изображение символа: Израильский F-15 и американский B-1B во время полета на сдерживание над Израилем, 30 октября 2021 г.
Изображение символа: Израильский F-15 и американский B-1B во время полета на сдерживание над Израилем, 30 октября 2021 г. Авторское право  U.S. Air Force/Senior Airman Jerreht Harris via AP
By Johanna Urbancik
Опубликовано
Используя секретные технологии, ЦРУ удалось обнаружить сбитого американского военного в Иране. Сейчас он проходит лечение в Региональном медицинском центре Ландштула (LRMC), крупнейшем военном госпитале США за пределами страны.

По сообщениям СМИ, один из американских военных, находившихся в потерпевшем аварию самолете в Иране, проходит лечение в Германии. По данным нескольких американских СМИ, он доставлен в госпиталь в Ландштуле (земля Рейнланд-Пфальц). Президент США Трамп подтвердил, что солдат был спасен, но признал, что он "серьезно ранен".

Региональный медицинский центр в Ландштуле - крупнейший госпиталь США за пределами страны и выступает в качестве своеобразного медицинского центра для американских военных между театром военных действий и домом.

Как правило, состояние тяжелораненых солдат сначала стараются стабилизировать - часто в мобильных учреждениях или на региональных базах, - а затем переправляют в Германию на военном самолете. Близость к авиабазе Рамштайн также имеет здесь решающее значение: крупнейшая база ВВС США за пределами страны служит логистическим центром для войск, материальных средств и раненых.

"Призрачный рокот". ЦРУ выслеживает пилотов по сигналу сердца

В ходе американо-израильской войны против Ирана Тегеран на прошлой неделе сбил истребитель F-15E с экипажем из двух человек. Оба солдата - пилот и офицер по системам вооружения - выжили. Офицер по системам вооружения считался пропавшим без вести после катастрофы, но затем был спасен американскими военными в ходе тщательно продуманной спасательной операции.

Обломки предположительно сбитого американского самолета, Исфахан, Иран, апрель 2026 г.
Обломки предположительно сбитого американского самолета после спасательной операции, Исфахан, Иран, апрель 2026 года Sepahnews via AP

По данным New York Post, ЦРУ удалось обнаружить его с помощью ранее секретной технологии. Система называется "Призрачный рокот" и, как утверждается, впервые была использована в минувшие выходные. Согласно сообщению, технология использует так называемую квантовую магнитометрию для обнаружения электромагнитных признаков человеческого тела - в частности, сигналов сердца.

Искусственный интеллект отфильтровывает эти сигналы от фонового шума. "Это все равно что услышать голос на стадионе - только стадион представляет собой пустыню площадью в тысячу квадратных миль, - рассказал источник New York Post. - При правильных условиях, если ваше сердце бьется, мы вас найдем".

Правда, технология не является универсальной. Лучше всего она работает в отдаленных районах с низким уровнем электромагнитных помех, например, в пустыне. Считается, что система была разработана секретным исследовательским отделом "Skunk Works" американской оборонной компании Lockheed Martin.

Также по теме

Трамп: США провели успешную операцию по спасению второго летчика сбитого Ираном истребителя F-15E

Германия в зоне досягаемости ракет иранского "режима аятолл"?

Восточный фланг НАТО: Германия выводит истребители Eurofighter из Польши