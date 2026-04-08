По сообщениям СМИ, один из американских военных, находившихся в потерпевшем аварию самолете в Иране, проходит лечение в Германии. По данным нескольких американских СМИ, он доставлен в госпиталь в Ландштуле (земля Рейнланд-Пфальц). Президент США Трамп подтвердил, что солдат был спасен, но признал, что он "серьезно ранен".

Региональный медицинский центр в Ландштуле - крупнейший госпиталь США за пределами страны и выступает в качестве своеобразного медицинского центра для американских военных между театром военных действий и домом.

Как правило, состояние тяжелораненых солдат сначала стараются стабилизировать - часто в мобильных учреждениях или на региональных базах, - а затем переправляют в Германию на военном самолете. Близость к авиабазе Рамштайн также имеет здесь решающее значение: крупнейшая база ВВС США за пределами страны служит логистическим центром для войск, материальных средств и раненых.

"Призрачный рокот". ЦРУ выслеживает пилотов по сигналу сердца

В ходе американо-израильской войны против Ирана Тегеран на прошлой неделе сбил истребитель F-15E с экипажем из двух человек. Оба солдата - пилот и офицер по системам вооружения - выжили. Офицер по системам вооружения считался пропавшим без вести после катастрофы, но затем был спасен американскими военными в ходе тщательно продуманной спасательной операции.

Обломки предположительно сбитого американского самолета после спасательной операции, Исфахан, Иран, апрель 2026 года Sepahnews via AP

По данным New York Post, ЦРУ удалось обнаружить его с помощью ранее секретной технологии. Система называется "Призрачный рокот" и, как утверждается, впервые была использована в минувшие выходные. Согласно сообщению, технология использует так называемую квантовую магнитометрию для обнаружения электромагнитных признаков человеческого тела - в частности, сигналов сердца.

Искусственный интеллект отфильтровывает эти сигналы от фонового шума. "Это все равно что услышать голос на стадионе - только стадион представляет собой пустыню площадью в тысячу квадратных миль, - рассказал источник New York Post. - При правильных условиях, если ваше сердце бьется, мы вас найдем".

Правда, технология не является универсальной. Лучше всего она работает в отдаленных районах с низким уровнем электромагнитных помех, например, в пустыне. Считается, что система была разработана секретным исследовательским отделом "Skunk Works" американской оборонной компании Lockheed Martin.