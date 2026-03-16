Петер Сийярто: Германия "открыто угрожает" Венгрии в связи с блокадой решений по Украине

Германия открыто угрожает Венгрии в связи с позицией её правительства по нефтяной блокаде Украины, заявил в понедельник в Брюсселе министр иностранных дел Петер Сийярто. Но Будапешт не откажется от представления национальных интересов и не позволит украинцам утроить счета за коммунальные услуги для венгерских семей, добавил он.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

На пресс-конференции после заседания Совета ЕС по иностранным делам Сийярто заявил, что на встрече прозвучала беспрецедентная "очень грубая, открытая и бесстыдная угроза" со стороны немецкого коллеги. Тот предупредил, что будут серьёзные последствия, если венгерское правительство не откажется от национальных интересов и продолжит голосовать против утверждения военного кредита для Украины в размере 90 млрд евро, а также против вступления Киева в ЕС.

"Сегодня без всяких предисловий министр иностранных дел Германии открыто, прямо, четко пригрозил нам, что если мы не откажемся от представления венгерских национальных интересов, если мы не откажемся от блокирования важных решений для украинцев без каких-либо условий, то это будет иметь жёсткие последствия для Венгрии", - заявил он.

Сийрто добавил, что Будапешт "не откажется от представления национальных интересов, как бы ни угрожал министр иностранных дел Германии. Мы не потерпим, чтобы Украина нефтяной блокадой поставила под угрозу энергоснабжение Венгрии, и мы не потерпим, чтобы украинцы нефтяной блокадой втрое увеличили счета за электроэнергию для венгерских семей. Мы защитим венгерские семьи, мы защитим низкие цены на коммунальные услуги, мы защитим Венгрию".

Сийярто осудил тот факт, что в Брюсселе продолжает господствовать военный фанатизм и что здесь готовятся к войне как долгосрочному будущему Европы, ожидая, что мира в Украине в этом году точно не будет.

"Поскольку сегодняшняя встреча началась с заявления министра иностранных дел Украины, я сам первым прояснил венгерскую позицию. Венгрия уже почти пятьдесят дней находится в условиях украинской нефтяной блокады. Эта нефтяная блокада носит чисто политический характер. Политическая причина заключается в том, что Зеленский хочет сформировать правительство и в Венгрии. Политическая причина заключается в том, что они пытаются вмешаться в парламентские выборы в Венгрии и хотят создать кризис поставок нефти, установив цену на бензин в 1 000 форинтов, что поможет партии Тиса победить на выборах", - предупредил Петер Сийярто.

Глава венгерского МИДа объяснил, что украинский системный оператор сначала указал, что ему нужно три дня, потом еще день или два, затем продолжал откладывать запуск, пока наконец не признался, что ждёт политического одобрения.

"Затем в субботу украинский системный оператор провел брифинг в Киеве для послов, которым сказали, что им нужен месяц. Для сравнения: сегодня на заседании совета министр иностранных дел Украины сказал, что нужно 42 дня. С разницей в два дня системный оператор говорит о 30 днях, а министр иностранных дел - о 42 днях", - отметил он.

Министр также отметил, что его коллеги в Брюсселе дали понять, что не считают дешевую российскую нефть само собой разумеющейся и ожидают, что Венгрия будет платить больше.

По его словам, приостановка санкций США на импорт российских энергоносителей, возобновление поставок нефти в Украину критикуется некоторыми как одолжение, в то время как решения по обеспечению энергетической безопасности Венгрии и Словакии рассматривается как жалкое оправдание.

"Однако, несмотря на эти угрозы и шантаж, необходимо четко понимать, что Венгрии нельзя ни угрожать, ни шантажировать. Ни из Киева, ни из Брюсселя, ни из Берлина", - заключил он.